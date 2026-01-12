第83屆金球獎揭曉 「甜茶」提摩西夏勒梅封帝

「得獎的是，提摩西夏勒梅。」

因為諧音被暱稱為甜茶的提摩西夏勒梅，過去4度入圍金球獎空手而歸，這次終於在橫衝直闖一片中，以追逐桌球冠軍夢的狂熱青年這個角色，抱走音樂及喜劇類最佳男主角， 也讓30歲的他成了最年輕的金球影帝。他上台時不忘自我調侃一番。

金球獎影帝提摩西夏勒梅說，「父親從小就培養我感恩的心，要我永遠對所擁有的一切心存感激，正因如此，我才能在過去的儀式結束後空手而歸、昂首挺胸，並感恩自己能來到這裡，但如果我說那些經歷沒有讓此刻更甜蜜，那我就是在說謊了。」

而對手李奧納多雖然鎩羽而歸，不過他主演的《一戰再戰》獲得9項提名，最終勇奪最佳音樂或喜劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本與女配角等4項大獎，無疑是最大贏家。

至於劇情類最佳影片頒給了改編自同名小說的電影《哈姆奈特》。華人導演趙婷上台領獎時，還一臉不可置信。

劇情類最佳影片導演趙婷表示，「讓我們保持開放的心靈，讓我們持續保持見面，讓我們繼續讓自己被看見。」

讓亞裔大放異彩的還有《Kpop獵魔女團》，這部Netflix熱門動畫一舉拿下「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」兩項大獎，劇中金曲〈Golden〉原唱EJAE領獎時激動落淚，因為她終於走出過去聲音長期被否定的陰霾

最佳原創歌曲得獎人EJAE表示，「能夠參與創作一首幫助其他女孩、男孩，以及所有年齡段的人，走出困境、接納自我的歌曲，對我來說是夢想成真，感謝金球獎認可我的聲音，也認可我們所有人的聲音。」

在影集方面，《混沌少年時》最為風光，獲得最佳迷你劇集或電視電影、最佳男主角、男配角及女配角等四項大獎。這回被封為演戲奇才的16歲英國籍童星歐文庫柏，繼艾美獎後，再度奪下男配角，也寫下同時獲得艾美獎、金球獎最年輕得主的紀錄。