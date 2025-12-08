第83屆金球獎電視類入圍名單 恰好解釋為何Netflix想併購HBO

《匹茲堡醫魂》的諾亞懷利。（HBO／HBO Max提供）

電視類的入圍名單，分別集中在《白蓮花大飯店》、《人生切割術》、《破案三人行》這3部影集上。比較特別的是，Apple TV的《萬中選一》根本就還沒播完，也出現在入圍名單當中，理由是首播時趕上了報名截止日期。

入圍名單當中，HBO與HBO Max製作的《白蓮花大飯店》、《匹茲堡醫魂》都個別以單一節目，便擁有多個獎項入圍，這恰好證明了，為何Netflix願意花大錢併購，因為Netflix自己投資的《混沌少年時》、《天作不合的我們》、《頭號外交官》，還都追不上。但是把各平台所累積的入圍獎項數量加總，Netflix還是領先群雄，HBO與HBO Max則緊追在後。這不禁讓人思考，如果併購案通過，真的是連獎項也有可能變成單一平台制霸的局面。

不過其中也有一些意外，就是Netflix的《怪奇物語5》，一項都沒入圍，畢竟當初前兩季都有入圍過。第83屆金球獎預計於2026年美國時間11月11日於洛杉磯揭曉。

第83屆金球獎電視類入圍名單

劇情類最佳影集

《頭號外交官》（The Diplomat）

《匹茲堡醫魂》（The Pitt）

《萬中選一》（Pluribus）

《人生切割術》（Severance）

《外放特勤組》（Slow Horses）

《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

戲劇類男主角

斯特林K布朗（Sterling K. Brown），《極樂凶間》（Paradise）

狄亞哥盧納（Diego Luan），《安道爾》（Andor）

蓋瑞歐得曼（Gary Oldman），《外放特務組》（Slow Horses）

馬克盧法洛（Mark Ruffalo），《特遣任務》（Task）

亞當史考特（Adam Scott），《人生切割術》（Severance）

諾亞懷利（Noah Wyle），《匹茲堡醫魂》（The Pitt）

戲劇類女主角

凱西貝茲（Kathy Bates），《老練律師》（Matlock）

布莉特洛薇爾（Britt Lower），《人生切割術》

海倫米蘭（Helen Mirren），《1923》

貝拉拉姆齊（Bella Ramsey），《最後生還者》

凱莉羅素（Keri Russell），《頭號外交官》（The Diplomat）

瑞雅希洪（Rhea Seehorn），《萬中選一》（Pluribus）

音樂及喜劇類最佳影集

《小學風雲》（Abbott Elementary）

《大熊餐廳》（The Bear）

《天后與草莓》（Hacks）

《天作不合的我們》（Nobody Wants This）

《破案三人行》（Only Murders in the Building）

《片廠風雲》（The Studio）

音樂及喜劇類最佳男主角

亞當布羅迪（Adam Brody），《天作不合的我們》（Nobody Wants This）

史提夫馬丁（Steve Martin），《破案三人行》（Only Murders in the Building）

葛倫鮑威爾（Glen Powell）、《球星翻身記》（Chad Powers）

賽斯羅根（Seth Rogen），《片廠風雲》

馬丁蕭特（Martin Short），《破案三人行》

傑瑞米艾倫懷特（Jeremey Allen White），《大熊餐廳》（The Bear）

音樂及喜劇類最佳女主角

克莉絲汀貝爾（Kristen Bell），《天作不合的我們》

阿尤艾德維利（Ayo Edebiri），《大熊餐廳》

席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），《破案3人行》

珍娜奧特嘉（Jenna Ortega），《星期三》（Wednesday）珍史馬特（Jean smart），《天后與草莓》

娜塔莎里恩（Natasha Lyonne），《撲克臉》（Poker Face）

音樂及喜劇類或劇情類最佳男配角

歐文庫柏（Owen Cooper），《混沌少年時》

比利古達（Billy Crudup），《晨間直播秀》（The Morning Show）

華頓哥金斯（Walton Goggins），《白蓮花大飯店》（The White Lotus）

傑森艾塞克（Jason Issacs），《白蓮花大飯店》

拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman），《人生切割術》

艾希利渥特斯（Ashley Walters），《混沌少年時》

音樂及喜劇類或劇情類最佳女配角

凱莉庫恩（Carrie Coon），《白蓮花大飯店》

艾琳道荷蒂（Erin Doherty），《混沌少年時》

漢娜愛賓德（Hannah Einbinedr），《天后與草莓》（Hacks）

凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara），《片廠風雲》（The Studio）

帕克波西（Parker Posey），《白蓮花大飯店》

艾咪盧伍德（Aimee Lou Wood），《白蓮花大飯店》

最佳迷你影集及電視電影

《混沌少年時》（Adolescence）

《都是她的錯》（All Her Fault）

《獸藏我心》（The Besat in Me）

《黑鏡》（Black Mirror）

《死前慾望清單》（Dying for Sex）

《女朋友》（The Girlfriend）

迷你影集及電視電影類最佳男主角

雅各艾洛迪（Jacob Elordi），《行過地獄之路》（The Narrow Road to the Deep North）

保羅賈麥提（Paul Giamatti），《黑鏡》

史蒂芬葛拉漢（Stephen Graham），《混沌少年時》

查理漢納（Charlie Hunnam），《怪物：艾德蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）

裘德洛（Jude Law），《黑兔》（Black Rabbit）

馬修瑞斯（Matthew Rhys），《獸藏我心》

迷你影集及電視電影類最佳女主角

克萊兒丹尼絲（Claire Danes），《獸藏我心》

拉西達瓊斯（Rashida Jones），《黑鏡》

亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried），《燦亮長河》（Long Bright River）

莎拉史諾克（Sarah Snook），《都是她的錯》

蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams），《死前慾望清單》

羅賓萊特（Robin Wright），《女朋友》

