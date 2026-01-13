第83屆金球獎 趙婷執導哈姆奈特奪最佳影片

華人導演趙婷（左3）作品《哈姆奈特》獲金球獎劇情類最佳影片，潔西伯克利（右3）摘下劇情類女主角獎。（路透）

本報綜合外電報導

華人導演趙婷最新作品《哈姆奈特》獲金球獎劇情類最佳影片獎，她致詞時分享男主角保羅梅茲卡爾感性的一番話，並向其他入圍導演致敬，呼籲創作者持續敞開內心、彼此看見。

《哈姆奈特》監製史蒂芬史匹柏上台後率先發言，說：「我很喜歡這本原著，但我認為地表上真正能講好這個故事的導演，只有一位，那就是非凡的趙婷。」隨後他將麥克風交給趙婷。

曾以《游牧人生》奪得奧斯卡最佳影片和最佳導演獎、出生於大陸的趙婷致詞時，將這項獎項獻給《哈姆奈特》的演員和劇組人員，也分享保羅梅茲卡爾當天早上對她說的話。

她轉述，保羅梅茲卡爾表示，參與《哈姆奈特》的拍攝讓他體會到，拍電影最重要的一件事，「是學習如何脆弱到足以讓我們被看見，為了真正的自己、為了我們應成為的人，將自己毫無保留地獻給世界，甚至包括那些我們感到羞愧、害怕或不完美的部分，從而讓與我們交流的人，也能完全接納真實的自己」。

43歲的趙婷也向其他導演致意。她說，能夠與現場眾多勇於做自己的人齊聚一堂，她深感榮幸，並指出大家所完成的作品，對這個產業意義重大。

《哈姆奈特》在第83屆金球獎頒獎典禮摘下兩獎，除了劇情類最佳影片獎，參與演出的潔西伯克利也以這部作品摘下劇情類最佳女主角獎。