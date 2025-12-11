中央社

第9屆台菲部長級聯合科技委員會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

第9屆台菲部長級聯合科技委員會8日於台北舉行，由國科會主委吳誠文（右3）與菲律賓科技部部長索里頓（Renato U. Solidum Jr.）（電視螢幕）共同主持，檢視台菲雙邊科研合作計畫成果及討論未來合作方向。（國科會提供）

中央社記者趙敏雅傳真 114年12月11日

