第9屆我是海外特派員活動起跑 首站到訪國防大學

（中央社記者高華謙台北2日電）中央社第9屆「我是海外特派員」校園巡迴講座今天起跑，中央社副社長陳正杰為國防大學新聞系學生簡報台灣的國際處境，並鼓勵主動選擇正確可靠的新聞來源。到場聆聽的學生說，面對中共威脅，新聞真實、正確格外重要。

中央社年度「我是海外特派員」活動的第一階段校園巡迴講座，首場選在國防大學政戰學院，陳正杰告訴新聞系學生，在台灣所有新聞媒體當中，唯有中央社在海外派駐超過30名記者，國際新聞產量豐富，在這個流量為王的時代，中央社絕不使用釣魚式標題，以正確為先，希望在危機時刻能成為讀者最信賴的資訊來源。

廣告 廣告

儘管兩岸情勢緊張，陳正杰指出，台灣本身實力空前強大，國際處境也十分有利，中國則面臨國內與國際的諸多壓力，他期許學生堅守信念、保持信心。

陳正杰說，在這個資訊爆炸、假消息充斥的時代，讓大眾不關心政治與時事，完全不讀新聞，也是敵人的目的之一。他鼓勵學生不要被動地接受資訊，而是主動選擇正確可靠的新聞來源。

新聞系大三的江姓學生認為，不論是自己或一般人閱讀新聞時，都應慎選新聞來源，畢竟面對中共可能威脅，新聞資訊真實、正確格外重要；大二陳姓學生指出，先前太常因釣魚標題而有受騙的感覺，一度不太愛看新聞，但未來仍會想走新聞專業，經過今天講座分享，不僅能增加媒體素養，也對未來從業有一些想像與方向。

國防大學新聞系教師表示，若學生平時能關注國際新聞，對整體局勢判斷會更清晰，再進一步搭配課堂理論等，有助於設計出好的溝通方案，對外要說服國際友盟支持、對內也要使民眾清楚了解，因此平常看新聞、選擇正確可靠的新聞來源至關重要。

「我是海外特派員」活動今年邁入第9屆，前8年已累計舉辦170場大專院校巡迴講座、參與培訓營學生共1390人、活動累積參與人次達2萬1464人，並選出35名小特派，分別赴德國、美國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、印度等共8個國家、11個城市進行1個月的實習。

今年「我是海外特派員」計畫，將自2月至4月先在全國大專院校舉辦校園巡迴講座，4月下旬起會在週末舉辦培訓營，同時進行實習資格初選選拔，其中培訓營北部場為4月25日至26日、中部場為5月9日至10日、南部場為5月23日至24日，近期將開放報名，更多詳細資訊請隨時鎖定官方粉絲專頁「我是海外特派員」。（編輯：謝佳珍）1150202