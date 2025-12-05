第9屆新北文化獎 即日起至115年2月28日徵選報名

第5屆新北文化獎得獎者李乾朗老師(右)。（記者王志誠攝）

▲第5屆新北文化獎得獎者李乾朗老師(右)。（記者王志誠攝）

新北市政府為表揚及獎勵對新北市文化保存、發揚、維護、創新等各方面具特殊貢獻或傑出成就，足為表率之個人或團體，特舉辦「新北文化獎」。今年第九屆以「氣聚成峰。光啟時」為主題進行徵選，即日起至一一五年二月二十八日止受理報名。

新北市文化局五日表示，新北文化獎自二０一七年辦理至今已邁入第九屆，歷屆得獎者皆是長期深耕於人文藝術領域，對新北市文化發展具有深遠影響的典範。如第五屆得獎者李乾朗先生為臺灣文化資產保存的重要推手；第六屆得獎者孫翠鳳女士為明華園戲劇總團當家台柱，致力於歌仔戲傳承與推廣；第七屆得獎者許正宗為新西園掌中劇團團長，精湛掌技承續小西園系統第三代技藝；第八屆得獎團體新象創作劇團，致力於開創臺灣雜技藝術新風貌。

為呼應新北多元族群與文化的城市特質，該獎徵選不限形式與領域，凡致力於文化平權推動、促進不同族群共榮、深化社區文化發展，以及展現新北多元文化風貌與價值者，皆為該獎表彰與獎勵的對象，不限設籍於新北市，均可推薦或自我推薦報名參加遴選，得獎者可獲頒獎座及獎金新臺幣四十萬元整。