第9屆新北文化獎 即日起至115年2/28徵選報名





新北市政府為表揚及獎勵對新北市文化保存、發揚、維護、創新等各方面具特殊貢獻或傑出成就，足為表率之個人或團體，特舉辦「新北文化獎」。今年第9屆以「氣聚成峰。光啟時」為主題進行徵選，即日起至115年2月28日止受理報名。

文化局表示，新北文化獎自 2017 年辦理至今已邁入第 9 屆，歷屆得獎者皆是長期深耕於人文藝術領域，對新北市文化發展具有深遠影響的典範。如第5屆得獎者李乾朗先生為臺灣文化資產保存的重要推手。第6屆得獎者孫翠鳳女士為明華園戲劇總團當家台柱，致力於歌仔戲傳承與推廣。

另第7屆得獎者許正宗為新西園掌中劇團團長，精湛掌技承續小西園系統第三代技藝；第8屆得獎團體新象創作劇團，致力於開創臺灣雜技藝術新風貌。這些傑出文化工作者的持續耕耘，不僅為新北文化內涵注入深厚能量，也在傳承、塑造與交流等面向展現典範引領的力量。

為呼應新北多元族群與文化的城市特質，徵選不限形式與領域，凡致力於文化平權推動、促進不同族群共榮、深化社區文化發展，以及展現新北多元文化風貌與價值者，皆為表彰與獎勵的對象，不限設籍於新北市，均可推薦或自我推薦報名參加遴選，得獎者可獲頒獎座及獎金新臺幣40萬元整。

文化局歡迎依法立案之法人、個人或政府單位推薦人選報名參加，自即日起至115年2月28日止，備妥相關參選資料，郵寄或親送至文化局文化發展科（地址：22001新北市板橋區中山路1段161號28樓）推薦報名！徵選簡章及報名表，請上新北市政府文化局官網（http://www.culture.ntpc.gov.tw/），或來電洽詢 (02)2960-3456 分機4493許小姐。





