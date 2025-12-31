第9屆盲人環台路跑落腳雲林 元旦自斗南火車站啟程 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】第9屆盲人公益路跑活動，今（31）日抵雲林縣受到雲林縣政府熱情接待，並為新年身心障礙優先採購產品促銷會代言，將在明天上午7時自斗南鎮火車站出發邁向第6天環台行程，預計載明（115）年元月11日返抵台北市田徑場。

第9屆盲人環台公益路跑活動，今（31）日抵雲林縣受到雲林縣政府熱情接待，並為新年身心障礙優先採購產品促銷會代言（圖／記者簡勇鵬攝）

第9屆盲人環台為公益而跑活動，本（12）月27日從台北市南門國中起跑，有6位盲胞跑者將由陪跑者協助跑完全程，沿途陸續會有盲人路跑者和陪跑者做小路承接跑，而今（31）日的第五天行程來到雲林縣政府，並在雲林縣跨過新的年度，在明天的115年第1天在晨曦中由斗年火車站前廣場出發進行第6天的行程，跑團預計在明（115）年1月11日回到台北田徑場。

「盲人環台為公益而跑」跑團，由雲縣長張麗善等鳴槍後再起跑繼續後續行程，預計在115年1月11日返抵台北市田徑場。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣政府今（31）日為迎接第九屆「盲人環台為公益而跑」的跑團落腳雲林寫下跨年史頁，也在雲林縣政府親民空間舉行公益活動，辦理「新年身心障礙優先採購產品促銷會」，由國際扶輪社3470地區總監莊和達、地區盲人路跑活動（委）主委王智霖、國立雲林特教學校林維靖校長，以及社團法人盲人環台為公益而跑協會的跑者們共同參與，現場湧入超過200位熱心民眾及貴賓，共同展現對公益的熱忱與支持。

第九屆「盲人環台為公益而跑」的跑團落腳雲林寫下跨年史頁，並將在元旦清陳自斗南火車站出發完成後續行程。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，雲縣府除積極協助團體成立庇護工場外，也運用公益彩券盈餘分配款辦理各項課程及活動，鼓勵他們推出屬於各團體的特色產品，今日各項產品都是由身心障礙朋友自己努力製作的，他們從生產源頭的栽種、除草、揉麵團，到採收、烘焙、包裝等，各個步驟都是憑自己的努力來完成。這些產品都不只述說著身心障礙朋友們不畏障礙、堅強面對人生的生命故事，更展現了身心障礙朋友強韌的生命力及永不放棄的熱忱。