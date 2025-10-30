第9屆臺灣原住民族語言文學獎 共計32篇作品獲獎

第9屆臺灣原住民族語言文學獎獲獎者合影

教育部終身教育司長梁學政

財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀·谷木（Mayaw Kumud）

開場表演嘉賓桑布伊（Sangpuy）以歌聲活絡現場氣氛

教育部第9屆臺灣原住民族語言文學獎頒獎典禮今（30）日於苗栗馥藝金鬱金香酒店舉行，徵選文類包含現代詩、散文、翻譯文學、短篇小說，共有118件作品投稿，其中32篇作品獲獎，獲獎作品涵蓋16種原住民族語別、1種其他南島語系本土語言。

教育部終身教育司長梁學政介紹，原住民族語言文學獎每兩年舉辦一次，自第1屆至今，已經持續舉辦18年，累積3百多篇全族語文章，每屆得獎作品都會集結出版，透過族語文字化，盡可能保存語言。他肯定所有獲獎者的努力，認為本屆作品內容豐富，包含狩獵文化、生活智慧、族群認同等，期勉大家持續創作，為臺灣文明留下紀錄，並且傳承後代。

教育部終身教育司指出，本屆投稿作品來自14個族群、27種語別，包含現代詩43篇、散文36篇、短篇小說14篇、翻譯文學25篇，每件作品經由多名族語及文學專家評審，最終選出現代詩11篇、散文7篇、短篇小說6篇、翻譯文學8篇，共有32篇作品、31名創作者獲獎。

其中，舒浪達道（Surang Tadaw）同時在散文類及翻譯文學類獲獎，他以太魯閣語寫作，散文作品〈原住民真正的農夫〉描述族人的生態文化；林惠婷（dremedreman vavulengan）則以東排灣語寫作，短篇小說〈當排灣族遇見布農族男孩時〉抒發跨族群間的交流故事。