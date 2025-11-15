第9選區安坑人口增 3黨搶攻

新北市議員第9選區現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒。（本報資料照片）

新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。

第9選區幅員遼闊，範圍包括新店、深坑、石碇、坪林、烏來5區，現任5位議員分別是國民黨黃心華、劉哲彰、陳儀君及民進黨陳乃瑜、陳永福。地方人士說，關於下屆選舉，藍營現任3人爭取連任，而且他們基層實力穩固，不論是在議會表現或選民服務上，皆有不錯的口碑，應不致有新人冒出，因此黨內將採直接徵召。

綠營部分，陳永福早已帶著兒子陳韋任跑行程，希望他能接棒。地方人士說，在沒有新人參選的前提下，陳永福的確有意交棒給兒子，但若有新人參選，「陳仍將再戰一屆」，基本上綠營不太可能在艱困選區推派3人參選。另一位議員陳乃瑜長期關注教育、社福議題，爭取連任不是問題。

至於白營，地方盛傳民眾黨將推何青瑜出馬角逐，曾在鄰里活動場合看到她發送扇子，穿梭民眾間寒暄。地方人士說，何年紀輕、又是女性，選區內的女性議員陳儀君、陳乃瑜將被吸走不少票；近年民眾黨政治光譜由綠偏藍，綠營選民不再對白營選將埋單，加上中間游離票也將被白營吸走，陳儀君恐受較大衝擊。

地方人士分析，第9選區人口多集中於新店區，昔日此處有許多眷村，所以選票自然流向藍營；新店以外的區域，綠營較占優勢。根據統計，新店區人口數近31萬人，安坑地區人口約12至15萬人，使得3黨候選人都十分看重安坑，皆派重兵部署，積極經營基層、爭取選民支持。此外，近年來央北、十四張重劃區遷入大批居民，人口急速增加，同樣不容小覷。