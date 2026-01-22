第98屆奧斯卡入圍名單今晚揭曉！ 《左撇子女孩》能否殺進國際影片前5強受矚

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

第98屆奧斯卡入圍名單將於台灣時間今（22）日晚間9點30分準時揭曉，民眾可在Oscar Youtube上觀看直播。今年的競爭名單可說是眾星雲集、戰況激列，除了「甜茶」提摩西夏勒梅與李奧納多兩大男主角強強對決，台灣電影《左撇子女孩》能否殺出重圍，成為今晚最大看點。

台灣電影《左撇子女孩》有望入圍最佳國際影片。（圖／美聯社）

在眾所矚目的「最佳男主角」獎項中，兩代實力派男神提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與李奧納多（Leonardo DiCaprio）呼聲最高。曾以《神鬼獵人》奪下奧斯卡影帝的李奧納多，本次以罪案驚悚大片《一戰再戰》再度出征；而好萊塢當紅的陰鬱男神「甜茶」提摩西夏勒梅則以《橫衝直闖》勇奪本屆金球獎影帝。兩人預計將毫無懸念搶下入圍門票，繼金球獎後再上演跨世代的影帝爭奪戰。

廣告 廣告

而台灣影迷最期待的莫過於《左撇子女孩》，該片已成功入選奧斯卡「最佳國際影片」（原最佳外語片）的前15強短名單（Shortlist），以台灣之名勇闖國際。今晚該片是否能再下一城，擠進最終5部入圍名單，全台影迷都翹首以待。

除了電影類別，今年串流影視的競爭同樣受到關注。如《混沌少年時》、職人劇《匹茲堡醫魂》及《片廠風雲》都是熱議話題。串流巨頭Netflix兩大王牌，科幻神劇《怪奇物語》與全球現象級影集《魷魚遊戲》，預計也將在名單中占有一席之地。

更多FTNN新聞網報導

金球獎／中國導演趙婷奪最大獎！ 李奧納多領銜《一戰再戰》拿下第4座金球

金球獎／李奧納多被虧「女友不超過30歲」！超禮貌反應曝光 妮基葛拉瑟急喊：我本來不想講的

《左撇子女孩》搶進奧斯卡15強！鄒時擎盼將夜市推向國際 成台灣首位入選女導演

