筆墨傳愛迎新春！ 名書法家張太白連續8年揮毫義賣助創世

▲書法名家張太白現場揮毫寫春聯，以墨寶義賣支持創世基金會植物人常年照護服務。

【記者 林明益／宜蘭 報導】農曆春節將至，為募集植物人常年服務經費，宜蘭、羅東社區大學、國立宜蘭大學、宜蘭縣噶瑪蘭書法學會攜手名書法家張太白，於1月17日上午9點至12點，在羅東中山公園福德廟前廣場舉辦「書法、春聯、作品義賣」公益活動。活動已連續舉辦第8年，透過筆墨傳情，將文化藝術化為實際行動，為植物人照護注入溫暖力量。

▲名書法家張太白、地方仕紳、單位代表與創世基金會合影，共同呼籲支持植物人照護服務。

廣告 廣告

張太白老師為宜蘭縣噶瑪蘭書法學會創會人，長年投入書法教育與推廣，除定期舉辦書法展覽外，每逢春節前夕更深入社區義務書寫春聯，連續8年以書法義賣支持創世，實踐藝術回饋社會的理念，讓筆墨不只是書寫祝福，更成為守護生命的力量。活動當天，張太白老師親自揮毫創作書法作品與春聯，寫下新年吉祥語「駿馬奔騰，步步高升」，為馬年傳遞祝福與希望。所有義賣所得全數捐助創世基金會，作為植物人常年照護服務經費，讓愛心在歲末年終持續流動。

▲創世基金會劉佩晶院長感謝書法家張太白連續9年的支持，並誠摯邀請社會大眾踴躍認助義賣作品助植物人照護服務。

創世羅東分院目前安養24位植物人，到宅服務約80位，陪伴弱勢家庭度過漫長而艱辛的日子。羅東分院院長劉佩晶表示，植物人照護是一條長期且不能中斷的路，感謝張太白老師連續8年以書法藝術支持創世，也感謝社區民眾的溫暖響應，讓服務得以穩定延續，誠摯邀請社會大眾以小額定期捐款方式，每月100元，支持創世植物人常年服務，匯聚更多善的力量，成為最堅實的後盾。郵局劃撥：50173222(備註：植愛小組)。愛心專線：（03）953-3468。（照片創世羅東分院提供）