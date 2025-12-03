筆墨有情 金石有韻 藝術家賴錦源邀您走進十年來的創作世界

彰化縣美術家接力展第一一七棒，邀請到篆刻家賴錦源老師，以十年心血帶領觀眾走入書法、篆刻的創作世界。（記者方一成攝）

▲彰化縣美術家接力展第一一七棒，邀請到篆刻家賴錦源老師，以十年心血帶領觀眾走入書法、篆刻的創作世界。（記者方一成攝）

彰化縣立美術館自即日起至十二月二十一日推出彰化縣美術家接力展第一一七棒—「十年藝覺金石夢」賴錦源書法篆刻作品展，邀請到篆刻家賴錦源老師，以十年心血帶領觀眾走入書法、篆刻的創作世界。今（三）日上午舉行開幕式，縣長王惠美、賴錦源老師及多位藝術愛好者一同揭開展覽序幕，會中由賴錦源老師捐贈書法作品〈八卦山大佛〉予彰化縣政府，文化局將列為典藏，未來作為展覽及教育推廣之用，感謝老師回饋家鄉。王縣長表示，這次展覽展出賴錦源老師超過四00件作品，包括書法七十件、玉石篆刻三00方、陶雕二十件、銅或銀印等作品十件，是賴老師十年心血的完整呈現，展現其多方發展的才華。

王縣長表示，賴老師出生於田中、深耕員林，他的人生歷程本身就是一段動人的追夢故事。過去從事工科與模具設計的他，在一次書法展中被筆墨觸動，開始學習書法，因而踏入藝術創作。十年間，他運用書法、篆刻、玉石、陶瓷、金屬等不同媒材來探索內心，把生活感悟化為刀痕墨韻，用踏實的創作走出獨具風格的藝術道路。

王縣長表示，「十年藝覺金石夢」的作品，可以看到賴老師受到戰國古璽以及清代碑帖派的影響，風格質樸自然，拙趣中見神采。同時，將工科專業的精準與結構美學融入作品，使作品兼具古意與現代感。其也具備自鑄銅印的專業技術，是國內少數能夠從創作到製作一手完成的篆刻藝術家，也在玉山美術獎、磺溪美展中多次獲得肯定，展現深厚而突出的實力。

王縣長表示，賴老師以夢為筆、以心為刻，把對世界的感受沉澱為動人的作品。展覽不只是回顧，更象徵新的起點。邀請鄉親即日起至十二 月二十一日來到美術館，感受筆墨與金石交織出的力量與溫度。

篆刻家賴錦源老師表示，本次展覽主題「十年藝覺金石夢」，取自於杜牧詩句「十年一覺揚州夢」，十年來研究書法跟篆刻，把書法帶到篆刻，運用很多不同材質，像傳統標準的石頭、銅印等，銅印必須用敲的方式，將技術跟藝術結合，融入生活裡面。

彰化縣文化局表示，其中備受矚目的銅印作品《一桿稱仔》，透過左右對稱的字體結構及刻意拉開的空間設計，展現出不平衡的趣味美感。看著賴老師的作品，可以感受到他把生活的歷練化為沉穩的筆觸與刀痕。不只是技法，更是生命的韌性與溫度。

賴老師畢業於臺灣藝術大學書畫所碩士、現為開心書法藝術坊負責人，長年擔任社區大學書法篆刻教師，深受學員與藝壇敬重。多次在國內美展獲獎，包括二0二0年玉山美術獎書法篆刻類首獎、二0二一年磺溪美展磺溪獎，顯示其藝術能量深厚豐沛。篆刻風格質樸率性，深受古璽與碑帖派影響，以斷線痕跡、留白章法創造古拙之美。

誠摯邀請鄉親在歲末時節走進美術館，感受賴老師用十年編織出的金石之夢，在筆墨與刀痕交織的藝術裡，感受屬於彰化的溫暖與力量。