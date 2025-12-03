筆墨有情、金石有韻，賴錦源「十年藝覺金石夢」作品展登場。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣立美術館自即日起至 12 月 21 日推出彰化縣美術家接力展第 117 棒——「十年藝覺金石夢」賴錦源書法篆刻作品展。展覽以藝術家十年心血為主軸，帶領民眾走入筆墨與金石交織的創作旅程。今（3）日上午舉行開幕式，縣長王惠美、賴錦源老師及多位藝文界人士共襄盛舉。會中賴老師更捐贈書法作品〈八卦山大佛〉予縣府典藏，作為後續展覽與教育推廣之用，象徵深刻的回饋情懷。

此次展出作品逾 400 件，涵括 70 件書法、300 方玉石篆刻、20件陶雕及10件銅、銀印等作品，完整呈現賴老師十年間跨媒材的創作成果。王惠美表示，賴老師從田中出生、深耕員林，人生歷程本身就是動人的追夢故事。從工科與模具設計出身的他，因一次書法展被筆墨觸動而踏入藝術領域，並以十年專注探索書法、篆刻、玉石、陶瓷及金屬創作，把生活感悟化為紮實刀痕與沉穩墨韻，展現獨具個性的藝術風格。

王惠美指出，賴老師的作品深受戰國古璽及清代碑帖派影響，風格質樸自然、拙趣盎然，更將工科背景的精準與結構美融入藝術，使作品兼具古意與現代感。他亦具備自鑄銅印的技術，是國內少數能從創作到成印一手完成的篆刻藝術家，多次在玉山美術獎、磺溪美展獲獎，展現深厚實力。

賴錦源老師分享，展名「十年藝覺金石夢」取自杜牧詩句「十年一覺揚州夢」，象徵他十年來全心投入書法與篆刻創作。他表示，篆刻不僅是技術，更是生活的一部分，從傳統石材到必須敲製的銅印，每一件作品都是技藝與美學的結合。

文化局表示，展場中備受矚目的銅印作品《一桿稱仔》，以左右對稱的字體與刻意拉開的空間結構，呈現不平衡中的美感。觀者能從作品中讀出藝術家生活歷練的沉澱，作品不僅是技法的展現，更蘊含生命的韌性與溫度。

賴錦源畢業於台藝大書畫所碩士，現為開心書法藝術坊負責人，長期在社區大學推廣書法篆刻教育，深受學員與藝壇肯定。他獲獎無數，包括 2020 年玉山美術獎書法篆刻類首獎、2021 年磺溪美展磺溪獎，足見其創作能量豐沛。其篆刻以質樸率性著稱，運用斷線與留白手法，展現古拙之美。

