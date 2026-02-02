筆墨送暖迎新春，彰化書法名家義賣助伯立歐家園二期。圖／彰化縣政府提供





墨香傳情、春意暖心。為迎接115年農曆新年，由伯立歐長照財團法人主辦，彰化縣文化局與彰化縣書法學會協辦的「筆墨傳祝福・義賣暖新春」公益活動，1日上午在彰化縣立美術館前廣場熱鬧登場。彰化縣長王惠美、彰化縣書法學會理事長吳肇勳及多位書法名家齊聚一堂揮毫開筆，透過書法藝術結合公益義賣，為新春注入溫暖與祝福。

王惠美表示，彰化長期深耕書法藝術，感謝彰化縣書法學會多年來推廣書法文化，讓藝術融入生活、向下扎根。此次活動除春聯與書藝作品義賣外，義賣所得將全數挹注伯立歐家園第二期工程，實際支持身心障礙者照護服務，展現公私協力的善循環。

王惠美指出，伯立歐長照財團法人長年投入小兒麻痺及重度身心障礙者照護，提供有尊嚴的晚年生活。伯立歐家園第一期工程已於今年1月落成，但仍有逾2,400萬元經費缺口，期盼藉由此次公益活動拋磚引玉，吸引更多社會力量投入，完善後續照護環境。

伯立歐家園創辦人暨董事長陳忠盛感謝縣府與各界一路相挺，自109年起結合藝術家義賣作品籌措經費，並在顧問團整合資源下逐步實現家園藍圖。他表示，未來仍需社會大眾持續支持，為重度身障者與失能長者打造安身立命的溫暖家園。

文化局表示，活動現場義賣春聯與書藝作品，並由15位書法名家共同創作大型書藝《駿馬開程》，最終以28萬8,000元得標。現場另安排音樂演奏與客製化春聯服務，讓文化不僅被欣賞，更轉化為回饋社會的實際力量，也為彰化新春揭開「馬躍騰達」的嶄新氣象。

