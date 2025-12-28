筆墨遇見科技 張炳煌書法暨e筆作品展新竹縣美術館開幕

▲此展展期即日起至115年1月11日展出，現場展出張炳煌教授多件跨越時空的傳統書法珍品。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】由新竹縣文化基金會與淡江大學文錙藝術中心攜手合作的「承古開新、筆墨共融-張炳煌書法暨e筆作品展」，於27日上午在新竹縣政府文化局美術館101展廳舉行開幕記者會，現場由書法名家張炳煌教授親自揮毫演示，並展出e筆系統，呈現傳統書藝與現代數位科技的深度對話，吸引眾多藝文界人士與貴賓共襄盛舉。

新竹縣長楊文科說，張老師民國70年時在電視上發布「每日一字」書法教學，展現傳承古今、筆墨共融精神。現今更是將傳統書法與現代科技結合，激盪出火花，令人驚艷。如同竹縣重視基礎建設，以及強化文化底蘊。藉由這次看到竹縣書法推動成果，竹縣也將書法列為國小課綱範圍，持續為將傳統文化發揚。歡迎所有鄉親朋友，攜手來欣賞張教授的書法展。

楊文科提到，縣府長期也推動「縣長盃書法比賽」及校園書藝扎根，而今天張教授帶來的展覽，不僅呈現其逾一甲子的深厚功力，更令人驚豔的是其領軍研發的「e筆書寫系統」。楊縣長強調，張教授以跨時代視野，透過AI與數位工具賦予古老筆墨新的生命力，這與新竹縣推動藝術普及化、智慧化的政策方向不謀而合，更為在地青年學子開拓藝術創作的想像空間。

文化局長朱淑敏指出，本次展覽是「傳統藝術當代表現」具體實踐。目前文化局正積極籌建新美術館，未來將成為連結科技研發與文化創意的國際平台。她表示，今天搶先導入張教授e筆互動體驗，正是為未來新館科技導向先行暖身，讓民眾親身感受筆墨動態化後的互動趣味，打破大眾對書法傳統刻板印象。

此外，張炳煌教授現場揮毫，還與聲樂家簡文秀的合作，展現藝術跨域創新的能量！簡文秀老師還特別演唱鄧雨賢的作品「望春風」，希望獻給新竹縣。張教授現場分享，書法傳承必須兼具本土文化與時代精神。他在長年臨池創作之餘，積極推動「e筆 AB 雙軌轉型研發計畫」，開發出具演算能力的「書作玉成」、「空靈揮毫」及「美跡系統」。張教授表示，透過數位轉型，書法不再受限於紙筆，更能邁向國際與青年世代接軌。

此展展期即日起至115年1月11日展出，現場展出張炳煌教授多件跨越時空的傳統書法珍品，展現深厚筆力。還有AI 科技體驗，民眾可於現場親自操作「e筆系統」，感受數位筆觸如何精準捕捉書法神韻。並透過多媒體展陳，呈現書法與演算科技結合的當代風貌。歡迎全國愛好藝術與科技的民眾親臨新竹縣美術館，見證這場筆墨與科技融合的文化盛宴。