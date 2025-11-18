筆如人生墨若時光 從心舞墨‧吳昱瑩書法創作展登場

▲筆如人生，墨若時光—從心舞墨‧吳昱瑩書法創作展十六日開幕。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】筆如人生，墨若時光。每一筆劃都是心的延伸，每一滴墨香都是歲月的沉澱。由雲林縣政府文化觀光處主辦、福智文教基金會協辦的「從心舞墨‧吳昱瑩書法創作展」，即日起至11月30日(日)在斗六文化觀光處展覽館一樓盛大登場，縣長張麗善於(16)日上午開幕中，邀請鄉親與藝文愛好者一同感受書法之美與文化的深韻。

縣長張麗善表示，書法家吳昱瑩老師以「從心舞墨」展覽主題，象徵她以心為筆、以墨為舞，將生命歷程融入書藝之中。吳老師長年服務於公職體系，始終以誠信與專業為本，看到出席會場眾多的各界朋友們，可見吳老師書法造詣的備受肯定，同時也可一窺雲林對文化藝術推動的用心。

張縣長說，雲林不是文化沙漠只是深藏不露，自我上任以來，積極地在文化領域上深耕，現已逐漸展現成果，感謝文藝界朋友們的付出與貢獻，也期盼持續攜手為雲林藝術再努力。

展出者吳昱瑩老師表示，因在佛學營中深受師長願力啟發，萌生「以書法弘揚善念、以藝術行善」的心願，決心舉辦個展，展出中我寫了不少件有關「光」的作品，就是希望我們的社會充滿光明與希望。而展覽籌備歷時數月，從攝影、畫冊製作到展場佈置，皆有好友與同修協力完成，印證「善念起，貴人現」的美好信念。

吳老師也分享，書法確實讓我學會靜下心，從筆墨間看見生命的留白。創作不僅是藝術表達，更是修心養性的途徑與生活的靜謐角落。書法是數千年的東西，我希望讓這不老的藝術有更美的感染面貌，以「從心舞墨」為題，我的筆確實就是像飛舞一樣，是跟我自己心靈對話後的韻律展現，以筆墨傳達一分祥和，期望感染大家，在人生中安靜與平和。

文化觀光處表示，此次展出近百件作品，涵蓋甲骨文、金文、篆、隸、行、草、楷等多種書體。筆勢蒼勁而不失婉約，墨韻濃淡相生，展現傳統書藝的精神風貌與現代女性創作者的溫度。吳老師以「從心之年、從心抒發、重新創作」為題，傳達「不忘初心、傳薪船心、菩提心」的創作信念。書法是中華文化的瑰寶，凝聚文字的美學與心靈的智慧。「從心舞墨」不僅是一場藝術饗宴，更是一段靜心旅程。誠摯邀請民眾於秋意濃濃的季節走入展場，在筆墨流轉間體會文字的生命力，讓心靈隨墨香共舞。