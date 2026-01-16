筆界CP王！這支「好寫又便宜」 網友推爆：不見也不心疼

網友大推一款原子筆，便宜又好用。（示意圖／Pexels）

「這支沒人能反駁吧！」一名網友在社群平台Threads上分享愛用文具，力推一款平價原子筆，直呼「好寫、好拿又便宜」，就算弄丟也不會心疼。這支筆名為「O.B. office-ball Gel 0.5MM自動中性筆」，立刻引起廣大回響，被不少網友封為「筆界CP王」。

據了解，這款O.B. 200A自動筆單支售價僅10至15元，擁有藍、紅、黑三種基本色款，屬於水性中性筆類型，書寫滑順、筆觸穩定。原PO表示，用過這款筆後驚為天人，甚至笑說「這沒人能反駁吧！」不少上班族與學生也紛紛認證，一用就回不去了。

網友大推這款原子筆。（圖／翻攝Threads／@is20199）

貼文下方掀起一波討論潮，不少網友留言表示，「這我有兩打，非常好用」、「我剛念國中的兒子也愛這隻筆！還說這種摔斷水比較不心疼」、「不會容易摔到就斷水」、「借了就回不來了」、「超好寫、順滑，經濟實惠款」、「還有防滑握，這個很重要」、「O.B. 200A真的好寫！我後來去光南買筆芯回來換也比較環保」。

除了O.B. 200A，也有網友在留言中分享其他好寫筆款，包括「『黑金剛KIN KON』這個也一支8塊，個人覺得很好寫」、「目前覺得最好寫就SKB IB-1006，1支$6 」、「O-TORO科學筆」、「其實最好寫的是IB-1007，身上有很多魚的那支」、「王華系列都很好寫」、「SKB的SB2000也很好寫」。

