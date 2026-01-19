筆直路段脫軌！西班牙高鐵對撞已死39人 車輛、軌道竟都檢修過

國際中心／倪譽瑋報導

西班牙18日發生高鐵列車對撞事故，一輛載有294人的Iryo列車出軌後，與約載100人的Renfe列車相撞，如今死亡人數已從21人上修至39人。最新調查指出，事故路段配備主動式安全防護設施，鐵軌也是筆直的，幾個月前才翻修過，而且Iryo列車車齡不到四年，事發前4天才完成例行檢修，事件疑點重重，引發外界高度關注。

西班牙高鐵對撞 當事人憶驚悚過程

綜合《天空新聞》等外媒報導，18日晚間西班牙南部安達魯西亞地區（Andalusia）發生高速鐵路列車對撞事件，載有294人的Iryo私營高速列車，從馬拉加（Malaga）開往馬德里的路上，行經亞達穆斯（Adamuz）附近時出軌，接著與另一輛載有約100人的國營Renfe列車相撞。

撞擊力道之大，兩輛列車雙雙出軌，現場滿目瘡痍，甚至還有一節車廂完全翻覆；一名記者是車上的乘客，他形容，撞擊瞬間「就像地震」，從社群上分享的照片和影片來看，現場陷入一片漆黑、乘客們使用緊急破窗錘打破車窗自行逃生。

死亡上修至39人 事故原因疑點重重

稍早當局公布，事故造成21人死亡、70多人受傷，如今死傷數字再上修，據緊急服務部門最新統計，死亡人數已攀升至39人、傷者至少122人，死傷大多出現在前2節車廂。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）對此哀悼「痛徹心扉的一夜」。

除搜救工作持續，西班牙鐵路事故調查委員會也展開調查，要釐清脫軌原因，值得注意的是，先脫軌的Iryo列車車齡不到4年，且在事發前4天才完成例行檢修，車子出意外的路段還是筆直軌道，該路去年5月也翻修過，且Iryo列車、Renfe列車行駛速度都低於限速，西班牙國鐵Renfe總裁埃雷迪亞（Álvaro Fernández Heredia）直言，這起事故確實非常奇怪。

