筆記本弄濕怎辦？日本老牌紙廠教3步驟復原

筆記本被弄濕，乾了後又硬又皺，很難寫字，日本一家老牌筆記本製造商分享3個簡單步驟，讓濕掉的筆記本起死回生。首先用紙巾輕壓吸水，再放入夾鏈袋，袋口敞開、直立放入冷凍庫24小時，最後以約5本漫畫書重量的重物壓乾，即可讓筆記本恢復乾燥平整的狀態。

根據日媒《FNN》報導，筆記本一旦被水浸濕，晾乾後往往會變得又硬又皺，很難繼續書寫，不過，日本一家1930年就成立的筆記本製造商「小栗製紙株式會社」分享讓濕掉筆記本「起死回生」的方法，不過這個方法僅適用於30至50頁的筆記本。

小栗製紙株式會社表示，首先使用紙巾或乾毛巾輕輕按壓筆記本，藉此吸收多餘的水分，切記不要搓揉，以免紙張受損；接著將筆記本放入有拉鍊的保鮮袋中，袋口保持敞開，並以直立方式放入冷凍庫，至少冷凍24小時。

最後將筆記本從冷凍庫與保鮮袋中取出，用紙巾包覆後，在上方放置約5本漫畫書重量的重物，壓制乾燥，如果只有少數頁面受潮，靜置1天即可，若是多頁受潮，建議放置2至3天，如此一來，紙張乾燥後，仍會是平整的狀態。

報導指出，如果圖書館淹水，導致許多書籍濕掉時，通常也會採取相同的方式，盡可能讓書籍恢復原狀，而不是直接晾乾，讓書本內頁變得皺巴巴的。

