筆記！淡江大橋「免費活動時程表」曝 100張躺椅搬上橋：爽躺看海野餐

記者李育道／台北報導

國人期盼、並獲美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的國際級工程淡江大橋，確定於115年5月通車。為了讓民眾在正式通車前搶先用雙腳體驗新地標，公路局與新北市政府將自4月下旬起推出一系列「通車前體驗活動」，包含路跑、健行、遊行、音樂會與躺平野餐等形式，邀請全民走上淡江大橋，留下第一批共同記憶。

由英國Zaha Hadid建築師團隊操刀設計的淡江大橋，自動工以來備受關注，預計115年4月完成橋面工程，在安全評估確認無虞後，提前開放作為活動場地。規劃的通車前活動包含路跑、自行車活動、「好朋友一起來瞧橋」健行、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」、「我和大橋在一起」等全民參與體驗，最後再以「感恩，美好之夜」通車典禮，宣告淡江大橋正式啟用。

淡江大橋活動時程表。（圖／公路局提供）

公路局指出，首波開放報名的路跑與自行車活動一開放即秒殺額滿，顯示民眾對淡江大橋高度期待。為了滿足更多民眾參與需求，自115年4月25日至5月3日止，每逢周末都將安排可開放全民參與的體驗活動，讓民眾能「或走、或跑、或躺」，用不同方式與淡江大橋留下專屬回憶。

公路局、新北市政府與國土署今日舉行淡江大橋通車系列活動記者會。（圖／記者李育道攝影）

活動行程依序展開，4月25日由新北市政府主辦「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀請民眾與親友一起走上淡江大橋，與城市新地標留下第一張合影；4月26日「在一起，走上橋」大遊行，則由公路局與新北市政府合辦，邀請地方展演團體、幸福公路及地方社團踩街同樂；5月2日推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王與在地團隊攜手演出，讓民眾在淡水河畔、淡江大橋陪伴下，享受音樂饗宴。

5月3日登場的「我和大橋在一起」活動，淡江大橋上將設置100張躺椅，讓民眾可以在橋上躺平、看海、看表演，同時開放野餐，歡迎親子一同參與。壓軸的通車典禮則訂於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請工程團隊代表及雲門舞集演出全新作品《光鏈》，為淡江大橋通車獻上祝福。不過每項活動屆時恐有數限制，公路局補充說明活動接近時，會在公告報名方式。

公路局也提醒，即日起至3月31日止同步舉辦淡江大橋攝影與繪畫比賽，歡迎民眾踴躍參加，用影像與畫筆記錄這座國際級新地標的誕生。

