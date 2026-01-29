筆隨意走、形神超脫！林順雄個展《酣暢隨心》於首都藝術中心登場

生活中心／程正邦報導

在繁華的台北仁愛路林蔭間，一場洗鍊心靈的視覺饗宴正悄然展開。首都藝術中心於 2026 年初，盛大推出知名藝術家林順雄的全新個展《酣暢隨心》。展覽自 1 月 8 日啟動，將持續至 3 月 7 日，呈現林順雄從寫實捕捉轉向心象抽象的重大藝術蛻變，邀請觀者一同步入他七十載人生淬鍊出的沈靜之境。

林順雄個展《酣暢隨心》展出作品。(圖/首都藝術中心提供)

從靈動萬物到純粹抽象：風格的深層鬆動

長期以來，林順雄以細膩的觀察力著稱，無論是花草的顫動或是獸類的靈性，其作品總能展現出東方美學中獨有的「氣韻」。然而，步入古稀之年的林順雄，在此次《酣暢隨心》系列中展現了令人驚豔的轉向。他開始有意識地抽離具象物體，將創作的準星對準了更為純粹的「本質」。

廣告 廣告

林順雄個展《酣暢隨心》展出作品。(圖/首都藝術中心提供)

在新作中，畫面不再受限於具體的形貌，取而代之的是奔放而具有節奏感的色塊與筆觸。色彩在畫布上交織、碰撞與擴散，彷彿是藝術家精神狀態的直接投射。這種轉變並非捨棄，而是一種「減法」的極致，在自由奔放的墨彩中，依然能感受到畫家長年累積而來的嚴謹與節制，呈現出「亂中有序、動中有靜」的高妙平衡。

林順雄個展《酣暢隨心》展出作品。(圖/首都藝術中心提供)

七十而從心所欲：林順雄的創作初衷

談及此次的心境轉化，林順雄感性表示，儘管創作風格從寫實走到了抽象表現，但他追求「沈靜凝視」的初衷從未改變。他形容目前的作畫狀態為：「縱放墨彩，恣意而行。儘管感性多於理性，卻不脫美的方圓。七十好幾了，容我，酣暢隨心。」

林順雄個展《酣暢隨心》展出作品。(圖/首都藝術中心提供)

這段話精準詮釋了其生活與藝術的同步軌跡——崇尚簡單，不容贅筆。這種對繪畫純粹度的追求，讓每一抹色彩都承載了時間的重量，使觀者能跨越敘事的門檻，直接與藝術家的靈魂共鳴。

林順雄個展《酣暢隨心》展出作品。(圖/首都藝術中心提供)

展覽亮點：一場精神空間的探索

首都藝術中心指出，《酣暢隨心》不僅是視覺上的美感體驗，更是一次對於繪畫本質的深層探索。林順雄透過作品，引領大眾重新調整觀看世界的方式——不再尋求「這畫的是什麼」，而是感受「這傳達了什麼情緒」。這種回歸本真的藝術語彙，在當前喧囂的藝術市場中，顯得格外清新且深邃。

【展覽資訊】

* 展覽名稱： 《酣暢隨心》林順雄個展

* 展覽日期： 2026 年 1 月 8 日至 3 月 7 日（註：2 月 11 日至 2 月 22 日因年假休館）

* 展覽地點： 首都藝術中心（台北市大安區仁愛路四段 343 號 2 樓）

* 開放時間： 週二至週六（週日、週一固定休館）

更多三立新聞網報導

蹭過頭？黃士修譏陳菊請辭「終於走了」 下秒竟貼團購連結賣櫻桃網看傻

港點名店驚見肥碩小強混入豆苗！北市衛生局突擊：現場還有活的在爬

台灣國防自主里程碑！海鯤號首度潛航成功 王定宇揭造艦秘辛

2500元見面會變翻車現場！網紅「婉晴」遭惡搞淪警示戶 黑歷史爆

