筆電再減重！LG gram 2026換新材質 輕薄又耐用

【記者趙筱文／台北報導】LG正式宣布將在CES 2026正式發表2026年LG gram筆電全新陣容，最大亮點是首度導入自家研發的全新機身材質「Aerominum」，在維持超輕薄特色的同時，進一步強化耐用度與金屬質感；同時，新一代LG gram也全面主打「雙AI」架構，結合裝置端與雲端AI，鎖定高機動工作與創作族群。

LG指出，Aerominum是一種專為超輕筆電打造的複合材質，不僅能有效降低重量，還能提升結構強度，通過軍規等級耐用測試，並具備更好的抗刮表現。其「aeroplate」結構與細緻刷紋工藝，也讓機身呈現更高級的金屬視覺，但不增加額外負擔，試圖解決「輕薄＝不耐用」的長年矛盾。

在效能與AI應用上，2026年部分LG gram機型支援Microsoft Copilot+ PC，同時搭載LG自家的gram chat On-Device AI，核心為升級後的EXAONE 3.5小型語言模型（sLLM）。即使在離線狀態，也能提供即時、隱私導向的AI協助，並結合雲端AI處理更複雜的工作需求，對多工處理與內容創作族群更友善。

連線與生態整合也是此次升級重點。強化後的gram Link，可在Android、iOS裝置與webOS平台之間進行檔案共享、畫面鏡像與內容傳輸，涵蓋LG電視、顯示器與投影機，等於把不同系統拉進同一個工作圈；安全面則可透過LG ThinQ，在筆電遺失時遠端鎖定或清除資料，補齊行動工作的風險管理。

硬體方面，LG同步揭曉兩款旗艦機型。17Z90UR（LG gram Pro 17）主打「全球最輕17吋RTX筆電」，在接近16吋機身大小下，搭載17吋WQXGA螢幕，並配置NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU、8GB GDDR7顯示記憶體，鎖定高效能創作與圖形運算需求。另一款16Z90U（LG gram Pro 16）則以「最輕16吋雙AI筆電」為定位，採用16吋WQXGA+ OLED螢幕，並搭載最新Intel Core Ultra處理器，兼顧視覺體驗與日常高負載工作。

LG媒體娛樂解決方案事業群顯示器業務負責人Lee Choong-hwoan表示，2026年LG gram象徵品牌十年超輕薄策略的重要里程碑，Aerominum成功解決重量與耐用度的取捨問題，再結合雙AI與資安機制，讓使用者無論身在何處，都能更自由地工作、創作與連結。

