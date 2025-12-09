筆電出貨小回春 仁寶11月營收仍躺平 仁寶：明年Q1訂單變數升高

受惠於筆電出貨量略為回溫，仁寶11月營收為629.68億元，月增1.7％，但仍比去年同期大減21％，累積前11月營收為6915.49億元，年減18.3％。面對2026年，在記憶體瘋狂漲價下，仁寶透露，現階段客戶對2026第一季的預估訂單不排除有調整的可能，還需要久一點時間來觀察。

仁寶11月筆電出貨量為230萬台，比10月的210萬台增加9.5％，也終於再度超車緯創筆電出貨量的220萬台，保住筆電二哥地位，然而非PC產品進入淡季，也使筆電出貨量帶動的增長，無法完全展現在營收月增率上。

仁寶今年以來，飽受大客戶聯想將大量訂單交給中國本地代工業者影響，而另一大客戶戴爾也因為銷售不振，連帶「帶賽」交給仁寶的訂單量，而仁寶努力已久的伺服器業務，最快也要等到明年下半年才會發酵，都是今年仁寶營收、出貨量雙雙面臨壓力的主因。



