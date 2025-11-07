筆電出貨暴減24％ 廣達10月營收仍守單月史上第四高

圖為廣達董事長林百里。

受到筆電出貨量比上個月狂降24％影響、，廣達10月營收下滑至1731.96億元，月減5.9％，為單月歷史第四高，去年比較基期剛好略低，因而年增率還有27.4％，累積前10月營收為1.65兆元，比去年同期成長46.8％。廣達將在下週二舉行法說會，可望說明第四季展望與明年AI伺服器發展方向。

上半年在對等關稅陰影下，筆電客戶積極提早拉貨，導致今年下半年傳統旺季表現比去年同期略為下滑，以第三季為例，廣達筆電出貨量季增率只有5％，明顯低於往年的季增率水準，加上筆電出貨已經進入淡季，即使蘋果10月中才發表新款搭載M5晶片的MacBook Pro，新機鋪貨帶來的拉貨力道還是不敵淡季效應，廣達11月筆電出貨量仍降至350萬台，比上個月460萬台大減24％，不過廣達伺服器出貨狀況略優於9月，廣達營收月減幅度才能維持在5.9％。

