筆電回升撐不住非PC下滑 仁寶5月營收小減2.1％

MoneyDJ新聞 2026-06-09 09:00:54 張以忠 發佈緯創(3231)公告5月合併營收達2,901.83億元，月增2.38%、年增39.24%，創下歷年同期新高、歷史次高；累計前5月合併營收達1.42兆元，年增106.21%，同樣改寫同期新紀錄。展望後市，預期第三季PC相關產品出貨將較第二季修正，全年則以伺服器與網通產品扮演主要成長動能，都將有顯著成長幅度。 從5月出貨表現來看，緯創NB出貨170萬台，較4月減少10萬台；桌上型電腦出貨60萬台，月減20萬台；顯示器出貨95萬台，則較4月增加5萬台。 展望後市，緯創表示，第二季PC產品出貨表現將較首季趨緩，其中NB出貨預估季減5%至10%，桌上型電腦將較首季小幅修正，顯示器則預計持平或小幅下滑。 對於第三季展望，緯創指出，由於上半年已有部分提前拉貨效應，加上部分關鍵零組件供應仍偏緊，市場需求與供應狀況仍需持續觀察。目前預估第三季NB、桌上型電腦及顯示器等PC相關產品出貨均將較第二季下滑。不過，由於緯創商用產品占比較高，且客戶組合多元，因此受到市場波動影響相對較輕。 至於全年營運展望，預期今年伺服器與網通產品扮演主要成長

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