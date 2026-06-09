筆電回升撐不住非PC下滑 仁寶5月營收小減2.1％
受到非PC產品出貨下滑影響，即便仁寶5月筆電出貨量月增超過1成、回升至200萬台，仁寶5月營收仍下滑至704.62億元，月減2.1％，而受惠於今年以來筆電出貨單價因記憶體大漲而大幅提高，5月營收年增幅度高達22.3％，累積前5月營收為3437.45億元，年增7.7％。
仁寶重申，第二季筆電出貨量預估為低個位數百分比季增，伺服器挑戰雙位數成長。
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今年前5月就快賺贏去年！「記憶體模組廠」5月營收129.4億元又創新高 看好DRAM、NAND價格續揚
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科技股反彈熄火！美股漲跌互見 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導由於科技股反彈勢頭減弱，加上美國總統川普表示，美國必須對伊朗擊落美國直升機一事作出回應，美股週二（9日）呈現漲跌互見，道瓊終場上揚86.10或0.17%，收在50,872.11，標普五百下挫0.26%或19.08，那斯達克綜合下挫0.97%或250.84，費城半導體指數下挫1.93%或248.88，台積電ADR上揚1.12或0.26%，輝達下挫0.22或0.45。
台股暴跌進場抄底首選台積電？阮慕驊曝1心法「攻守兼備」：買這類ETF比個股穩
美股四大指數5日慘遭血洗全數收跌，道瓊工業指數狂跌將近700點，那斯達克指數更狂崩超1100點，創下2025年4月關稅風波以來單日最大跌幅，至於費城半導體指數更是暴跌超過10%。台股今（8）日開盤就跌近2700點，不少人都想趁這波進場抄底。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，回溯過去一年來，台股狂漲了120%，但再強的勢頭也終究要回檔整理，下跌正是給有現金......
手握訂單排到3年後！5大科技巨頭都找「這大廠」 首季獲利狂飆5倍
廠務工程大廠巨漢（6903）昨（8）日股價下跌7.5元，跌幅1.91%，終場收在385.5元。不過，公司日前於法說會釋出樂觀展望，指出截至5月底，在手訂單金額已衝上110億元，訂單能見度更一路延伸至未來2至3年，顯示後續營運動能依舊強勁。首季雖屬傳統淡季，但巨漢仍繳出亮眼成績，獲利年增超過5倍，每股純益（EPS）達6.72元，股東會也同步通過配發8.5元現金股利。
輝達帶電子六哥飛！5家五月營收續強 AI伺服器業務全年看旺
[Newtalk新聞] 國內代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）昨（8）日公告五月營收，加上先前的鴻海（2317），電子六哥中已 5 家全數年增創新高，反映 AI 伺服器出貨貢獻持續擴大。市場看好，隨著輝達「GB」系列 AI 伺服器持續出貨，加上最新的「Vera Rubin」平台下半年開始量產，相關代工廠的營運將持續走強。 統整各家營收數字，鴻海以 8,594.09 億元最高，月增 3.3%、年增 39.6%，累計前 5 月營收約 3.82 兆元、年增 31.8%，單月及累計營收均為歷年同期最高；再來是廣達的 3,114.81 億元，月減 8.4%、但年增 94.4%，前 5 月營收約 1.46 兆、年增 82.6%，創歷年同期新高、單月第三高。 緯創五月營收 2,901.83 億元，月增 2.38%、年增 39.3%，今年前 5 個月營收達 1.42 兆元、年增高達 106.2%，五月份及前 5 月營收皆創歷史同期新高；緯穎營收 840.5 億元，月增 1.6%、年增 18.2%，也創歷年同期新高。累計今年前 5 月營收 4,432.89 億
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
〈電子五哥營收〉仁寶5月營收704億元年增逾2成 Q2、Q3伺服器業務雙位數成長
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佳必琪、群聯接連爆違約交割 合計金額逾1.7億元
佳必琪為此次違約交割金額較大的個案，不過股價表現相對強勢。佳必琪9日上漲16元，收在343元，近7個交易日僅有上週四收黑，其餘交易日維持上揚走勢，顯示市場買盤力道仍具支撐。另一方面，群聯雖於9日反彈上漲110元，收在2360元，但先前股價波動明顯加劇。本週一台股大幅下挫...
訂單能見度明確＋營收亮眼！「老牌散熱廠」衝漲停奪強勢股王 「這2檔」股價連7噴進榜
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兩大不利因素干擾 可成5月營收9億元年月雙衰退
機殼廠可成 (2474-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 9.18 億元，年月雙衰退，累計今年前 5 月營收 56.5 億元，年減逾 2 成。可成指出，受到筆電排擠效應影響，加上缺料晶片優先供貨給手機，導致筆電產品排程遞延，拖累 5 月營收表現。
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
緯創5月營收寫次高；Q3 PC出貨看季修正
MoneyDJ新聞 2026-06-09 09:00:54 張以忠 發佈緯創(3231)公告5月合併營收達2,901.83億元，月增2.38%、年增39.24%，創下歷年同期新高、歷史次高；累計前5月合併營收達1.42兆元，年增106.21%，同樣改寫同期新紀錄。展望後市，預期第三季PC相關產品出貨將較第二季修正，全年則以伺服器與網通產品扮演主要成長動能，都將有顯著成長幅度。 從5月出貨表現來看，緯創NB出貨170萬台，較4月減少10萬台；桌上型電腦出貨60萬台，月減20萬台；顯示器出貨95萬台，則較4月增加5萬台。 展望後市，緯創表示，第二季PC產品出貨表現將較首季趨緩，其中NB出貨預估季減5%至10%，桌上型電腦將較首季小幅修正，顯示器則預計持平或小幅下滑。 對於第三季展望，緯創指出，由於上半年已有部分提前拉貨效應，加上部分關鍵零組件供應仍偏緊，市場需求與供應狀況仍需持續觀察。目前預估第三季NB、桌上型電腦及顯示器等PC相關產品出貨均將較第二季下滑。不過，由於緯創商用產品占比較高，且客戶組合多元，因此受到市場波動影響相對較輕。 至於全年營運展望，預期今年伺服器與網通產品扮演主要成長
營收翻倍！旺宏5月狂收62.56億「連2月創歷史新高」全靠3大神隊友
記憶體市況持續升溫！受惠於市場需求強勁復甦，記憶體大廠旺宏（2337）今（8）日前公布 5 月自結合併營收達新台幣62.56億元，不僅較上月微幅成長5.8%，年增175.8%！這不僅是旺宏連續兩個月刷新歷史新高，更展現記憶體市場強悍的拉貨動能。
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
外資4天倒貨3439億！台股暴漲1201點竟遭瘋狂提款 法人不敢大意、網喊：大媽又力扛外資小兒賣壓了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股9日上演強勢反攻戲碼，加權指數終場大漲1201點、收在44704點，不僅寫下近期最大單日漲點之一，也讓市場情緒迅速回溫。...