筆電手機今年都在漲！為什麼漲、現在到底該不該買？
最近想換筆電或手機的獺友，是不是也覺得今年價格看起來比去年硬很多？這不是錯覺，2026 年筆電與手機售價普遍走揚，背後卡到的是 DRAM、NAND Flash 記憶體缺貨，再加上美中關稅把成本往上墊，最後就會一路反映到大家看到的售價上
DRAM、NAND 被 AI 資料中心吃緊，筆電手機也跟著變貴
這波漲價比較像整個產業一起被成本推著走，不是單一品牌突然想把價格拉高。第一個關鍵就是記憶體缺貨，DRAM 和 NAND Flash 是手機、筆電都少不了的零組件，這一兩年 AI 資料中心需求暴增，大量吃進記憶體產能，終端產品能分到的料變少、價格也變高。品牌端遇到這種狀況，其實能調整的空間不多，記憶體本來就是規格表上最有感的成本之一，成本上去了，售價很難完全自己吸收。尤其現在大家買筆電、手機都越來越習慣往大容量看，16GB、32GB 記憶體，或 512GB、1TB 儲存空間都不算少見，這些配置受到的牽動就會更明顯
第二個原因是美中關稅，關稅會墊高零組件與成品進出口成本，這筆成本不一定會用「關稅」兩個字直接寫在價格牌上，但最後常常還是會進到品牌定價裡，變成消費者付款時感受到的漲幅。至於實際漲多少，根據 Gartner 預估，相較 2025 年，PC 平均售價大約上漲 17%、手機平均售價大約上漲 13%。這不是某一天突然宣布全面漲價，而是 2026 年整年都在發酵的成本背景，而且下半年如果缺貨壓力更明顯，價格可能還會更硬一點
高階機、大容量筆電最有感，預算真的要重算一下
正在物色新機的獺友，最有感的地方會是同樣預算能買到的規格可能比去年縮水一些。以前可能差一點點就能升到大容量版本，今年可能就要多捏一段預算，或是在容量、處理器、螢幕規格之間重新取捨。品牌端也已經陸續有動作，華碩、宏碁、聯想、HP 都在調整售價的名單裡，三星 Galaxy S26 在美國市場也調漲了約 5 到 10%。在記憶體缺貨的大環境下，多家廠商一起調整售價，反映的是上游成本壓力，而不是只有某一家的定價策略比較硬
整體看下來，記憶體吃重的高階機種、大容量配置筆電，會是這波漲勢比較明顯的區塊。如果只是文書、上網、追劇，可能還能透過規格取捨把預算壓住；但如果你本來就需要剪片、遊戲、AI 工具或大量多工，那些真正夠用的配置，今年可能真的不太便宜
常見問題 FAQ
Q：為什麼今年筆電手機會漲？ A：主因是 DRAM、NAND 記憶體缺貨，AI 資料中心吃掉大量產能，再加上美中關稅墊高成本，屬於產業普遍的成本調漲
Q：到底漲多少？ A：根據 Gartner 預估，相較 2025 年，PC 平均售價約漲 17%、手機平均售價約漲 13%
Q：現在該買還是再等等？ A：這題沒有標準答案。如果現在就有工作、學業或生活需求，那就照需求買；如果只是期待之後降價，缺貨何時緩解、價格何時回落都還不確定，等待本身也有時間成本。小編會建議先看「是不是真的需要」，再決定要不要出手
Q：哪類產品漲最有感？ A：記憶體用量大的機型最明顯，例如大容量配置的筆電、高階手機
Q：台灣消費者會很有感嗎？ A：會有一定感受。雖然各品牌調整幅度不一，但記憶體缺貨是全球性的，台灣市場同樣在這個大環境裡
小結
科技產品價格從來都跟上游供需綁得很緊，這次看起來是記憶體、AI 資料中心、關稅一起把成本往上推。最近真的有換機需求的獺友，可以先把預算抓寬一點，也可以多比幾個通路與容量版本；如果手上的設備還能撐，可以先觀察觀察接下來幾個月的記憶體市況和各家售價變化！
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