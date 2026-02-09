筆電拖後腿 仁寶1月營收下滑 手機、伺服器成救援部隊

金仁寶集團總裁許勝雄（左）、仁寶董事長陳瑞聰（右）在今年的集團尾牙熱情相擁。

受到筆電出貨量下滑影響，仁寶宣布，一月份營收為593.66億元，創下2015年以來1月營收第三低，較上月減少10％，不過在去年比較基期較低下，年增率達7.3％。仁寶預估，第一季筆電出貨量將比第四季下滑1成，以Google Pixel 10a代工訂單與伺服器為主的非PC類產品，第一季營收則有機會繳出季增的成績單。

仁寶去年因為筆電代工大客戶戴爾不敵蘋果MacBook Air銷量進逼，聯想訂單也受到中國China for China策略的影響，而流失給同為中國業者的聯寶、華勤等代工廠，即使今年筆電遭遇記憶體漲價的超大逆風，仁寶董事長陳瑞聰仍在尾牙時喊出，今年仁寶筆電出貨量要力拼與去年同期持平，而以1月仁寶筆電出貨量觀之，今年1月出貨量僅有160萬台，比起去年同期還有200萬台來說，少了20％。

雖然仁寶第一季筆電出貨量看不到明顯的復甦可能，不過，受惠於手機代工客戶Google即將在2月10日開賣新一代平價智慧型手機Pixel 10a，接下來還會有1個月的鋪貨期，而伺服器出貨量也穩定增加，仁寶表示，非PC產品第一季營收將比去年第四季增加。



