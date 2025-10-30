筆電掉入座艙縫隙中 聯合航空班機急返航

美國聯合航空一班機，在飛往羅馬途中，竟因一名乘客的筆電，掉入機艙縫中。為了維護飛航安全，機長不得不決定返航，將筆電找出來。（示意圖，非當事班機）

美國媒體報導，一架原定從美國華府飛往義大利羅馬的美國聯合航空班機，因為一名乘客的筆記型電腦疑似掉在機艙縫裡，不得不掉頭返航，把筆電找出來，使得這架航班，比原本預定降落時間，晚了四個多鐘頭。

報導說，這架聯合航空編號126號的波音767班機，預定10月15日從華府杜勒斯國際機場起飛，目的地是羅馬，全程大約九小時。然而，在起飛約一小時之後，班機卻在大西洋上空折返。據機長表示，飛機「遇到了一個小狀況」，就是一位乘客的筆電，不知怎麼回事，掉進了機艙壁的縫隙裡，滑入貨艙區域去。為了維護飛航安全，飛機必須返航，把那台筆電找出來。

廣告 廣告

結果，這架班機在起飛約兩小時後，也就是華府時間午夜時分，再度降落杜勒斯機場。維修人員成功找回筆電，並且完成飛機的安全檢查之後，航班再次起飛前往羅馬。最後抵達時間，比預定時間，晚了四個多小時。

聯合航空發言人表示，由於筆電內含鋰電池，具有潛在的火災風險，這是航班必須返航的主因。鋰電池如果過度充電或受損，可能發生「熱失控」現象，這正是航空公司要求乘客將電子設備隨身攜帶，而不可以放入托運行李的原因。