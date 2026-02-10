筆電暢旺不敵iPhone、消費性電子衰退 和碩1月營收成代工大廠唯一年減

和碩尾牙時由董事長童子賢（左一）、共同執行長鄭光志（左二）與鄧國彥（右二）、副董事長程建中（右一）舉杯慶祝。

和碩筆電出貨量成長敵不過iPhone、消費性電子產品代工訂單下滑影響，1月營收年、月雙減，為921.58億元，成為電子代工大廠中，唯一一家比去年同期衰退的公司。

和碩去年上半年營收受惠於對等關稅帶動客戶提前拉貨潮，不過提前拉貨在下半年結束，加上iPhone 17系列最熱賣的三個機種中，和碩只有分到其中一款的代工訂單，都讓和碩的累積營收，從上半年的比去年同期正成長，在下半年轉為負成長。

進入第一季以來，筆電客戶正因為記憶體缺貨、大漲，其他的料件也都或多或少供應不順，而決定提前拉貨，帶動和碩筆電出貨量來到70萬台、比去年同期增加15％，和碩iPhone代工訂單接單狀況不如去年同期，消費性電子產品的旺季也已經告終，1月營收因而比12月下滑7.74％，即使去年1月適逢農曆年假、比較基期低，和碩1月營收仍是比去年同期大減12.5％。

