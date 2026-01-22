筆電需求負成長也不怕！仁寶董座陳瑞聰逆勢樂觀 全年筆電出貨持平甚至微增

金仁寶集團總裁許勝雄（中）、仁寶董事長陳瑞聰（右）與總經理Tony Bonadero（左）齊聚旺年會。

2025年第四季開始記憶體價格開始狂飆、供需失衡，業界共識2026年全球筆電出貨量將出現負成長，但仁寶董事長陳瑞聰預期，仁寶今年筆電出貨量有機會維持與2025年相當、甚至小幅成長，總經理Tony Bonadero則評估，今年缺料情勢不會比疫情時更糟。據了解，陳瑞聰的底氣，與大客戶戴爾筆電銷量似乎重新站穩腳步有關。

在疫情期間，仁寶筆電出貨量一飛沖天，雖然飽受關鍵零組件缺料影響，仍在2021年一舉來到5740萬台的歷史高峰，然而在疫情紅利消退、客戶庫存高升下，2022年出貨量就下滑至3900萬台，到了2025年仁寶的筆電出貨量更因為重要客戶聯想為了落實「China for China」的策略，中國內需訂單大多轉移給聯寶，而大客戶戴爾也因為著重於商用高價機種，遭到蘋果以極具價格競爭力的MacBook Air痛擊，仁寶2025年的筆電出貨量只剩2800萬台，第四季筆電出貨量甚至被三哥緯創超車。

而記憶體價格大漲，筆電品牌被逼到不得不漲價因應，都讓業界一致公認，2026年全球筆電出貨量將出現負成長，而市調機構IDC也估計2026年筆電出貨量將年減9～10％，仁寶總經理Tony Bonadero在旺年會前記者會中不諱言，記憶體的超級循環恐怕會一路延續至2028年。

即使大環境很不容易，陳瑞聰仍對仁寶筆電出貨狀況抱持樂觀，他認為2026年全球筆電需求量可能只會比2025年下滑不到5％，而仁寶筆電出貨量則有機會與2025年持平、甚至有機會微幅成長，Bonadero更評估，記憶體超級循環帶來的缺料狀況，應該不會比疫情期間更艱困。



