筆電Q1是急凍還是搶貨？市調機構看衰估季減近15％ 品牌、供應鏈卻喊淡季不淡

市調機構TrendForce預估，2026年第一季全球筆電出貨季減14.8％，第二季反而溫和季增。然而筆電代工大廠仁寶總經理Tony Bonadero已表示，第一季客戶將出現提前拉貨潮，預期第二季筆電出貨量才會下滑，而據了解，惠普、戴爾至1月下旬最新版給筆電供應鏈的訂單量，多與2025年第四季差距不大，惠普更已啟動拉高零組件庫存備料，華碩首季出貨量甚至挑戰持平。

到底誰是對的？3月上旬應該就會揭曉。

TrendForce表示，全球筆電品牌自2025年下半年起面臨記憶體價格顯著上漲的壓力，2026年初開始，又遭遇英特爾處理器供給缺口、價格調漲的挑戰，加乘PCB、電池、電源管理IC等零組件成本同步上行，預估將導致2026年第一季全球筆電出貨季減14.8％，恐難符合品牌原先預期。

TrendForce進一步解析，根據筆電不同規格，CPU占筆電材料成本約15～30％，目前多數低階與主流價位帶的產品仍主要採用英特爾處理器，但因英特爾低階處理器價格上調，且供給缺口可能到三月以後才會稍微改善，導致筆電品牌的產品配置、出貨節奏承受額外壓力。

TrendForce估計第一季筆電出貨量將重挫14.8％，第二季反而溫和回溫，與業界看法大異其趣。（圖／TrendForce））

處理器缺貨、漲價之外，TrendForce也預估，2026年第一季筆電用DRAM與SSD的合約價格將分別季增80％、70％以上，漲幅高於預期，加上筆電品牌自2025年第四季起積極出貨，使得記憶體庫存週數快速下降的同時，2026年第一季起，記憶體原廠對品牌業者的供貨滿足率下降、開發記憶體貨源的彈性受限制，都會影響生產排程、出貨節奏。

TrendForce認為，筆電品牌業者對2026年第一季的出貨預估仍持積極態度，然而，考量可能無法在預定時間點備齊所有物料，預估第一季全球筆電出貨量將季減14.8％，第二季則有望因英特爾處理器到貨率好轉，呈溫和季增。

不過，業界人士多表示，筆電品牌大廠第一季記憶體供應狀況，沒有外界預期的這麼差，大廠惠普甚至願意預付部分款項，以便供應鏈將備貨量提高至三、四個月以上，以因應零組件短缺或漲價的衝擊，換言之，TrendForce所預期的缺料影響生產排程，不一定會發生。

仁寶總經理Bonadero更已直言，第一季客戶將會加速把包括記憶體在內的零組件，要求代工廠組成成品出貨，因此筆電第一季出貨量將會淡季不淡，第二季反而才會比較有壓力。業界則傳出，華碩第一季下給筆電供應鏈的訂單量與第四季持平，而戴爾、惠普也都與前一季差距不大。

至於2026全年筆電出貨量，TrendForce重申為年減9.4％。



