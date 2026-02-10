一筆一畫寫平安 警察志工創意春聯助攻春節維安

▲正義派出所結合志工團隊舉辦揮毫贈春聯活動，將治安宣導自然融入喜慶氛圍。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】農曆春節將至，除舊布新是國人迎接新年的重要習俗臺中市政府警察局第三分局正義派出所延續往年慣例，於執行「加強重要節日安全維護工作」期間，結合志工團隊在派出所內舉辦揮毫贈春聯活動，透過充滿年味的文化互動，將治安宣導自然融入喜慶氛圍中，為115年丙午馬年加強重要節日安全維護工作揭開序幕。

▲志工老師們投入書法教學多年，每逢春節前夕皆參與超過20場公益揮毫活動。

正義派出所志工團隊臥虎藏龍，成員中不乏資深書法老師，活動當天現場揮毫免費贈送春聯，除傳統迎春納福的對聯深受喜愛外，書法老師們也提供客製化服務，融入馬年意象巧思，為春聯增添創意與趣味，現場洋溢著溫馨熱鬧的年節氣氛。這群志工書法老師多投入書法教學多年，為回饋社會，每逢春節前夕皆參與公益揮毫活動，儘管投入20場的書寫活動後難免肩頸痠痛，他們仍樂在其中，盼以筆墨傳遞年節祝福。

▲傳統迎春納福的對聯深受喜愛。

正義派出所所長林軒佑表示，115年加強重要節日安全維護工作期間，警方將持續結合義警、民防及志工等民間力量，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，並於轄內設置機動派出所，即時回應民眾需求。另提醒春節連假期間，民眾常安排返鄉或旅遊行程，家中若無人看顧，可向派出所申請「協助維護民眾舉家外出家戶安全」服務，警方將該處列為巡邏重點，加強守望，防範宵小，讓民眾安心歡度年節假期。（照片記者鄭瑞芳翻攝）