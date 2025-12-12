等不到人類救命！北極熊靠「DNA變異」自救

▲全球暖化嚴重威脅北極熊的生存，有科學家發現，北極熊靠著DNA變異自行在絕望中求生，正在發展出適應全新環境的能力，像是改吃植物以及提高抗熱力。（圖／達志影像／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 全球暖化嚴重威脅北極熊的生存，北極熊的棲息地逐漸消失，專家預計到2050年，超過3分之2的北極熊將面臨死亡命運。然而，雖然等不到人類伸出援手減緩氣候危機，但有科學家發現，北極熊靠著DNA變異自行在絕望中求生，正在發展出適應全新環境的能力，像是改吃植物以及提高抗熱力。

根據《衛報》報導，英國東安格利亞大學研究團隊今（12）日在《Molecular Ecology》期刊發表最新研究，報告中指出生活在格陵蘭島東南部的北極熊，身上一些與抗熱、抗老化和新陳代謝相關的DNA基因發生變化，以適應更溫暖的氣候。

廣告 廣告

主要研究人員戈登博士（Alice Godden）表示，DNA就像是內建在每個細胞內的指令手冊，指導生物生長發育，生物體內的DNA序列會隨著時間推移而改變，但環境壓力有時會顯著加速這個過程。透過研究發現，全球暖化就正在明顯提升格陵蘭島東南部地區北極熊DNA中跳躍基因（transposons）的活性，戈登博士形容這是一種北極熊對抗氣候變遷的「絕望的生存機制」。

具體來說，這些變化包括讓北極熊適應以植物為主食的飲食，不像過去那麼依賴獵食海豹維生，同時提升自身的抗熱力以及抗老化能力。格陵蘭島東南部是傳統北極熊棲地中，氣溫暖化變動最劇烈的地區，因此在當地生存的北極熊必須更快更好地適應環境，否則難以存活。

研究團隊下一步將研究全球其他地區的北極熊，看看是否也有發生類似的DNA變異。戈登博士強調，DNA變異可能有助於讓北極熊免於遭受滅絕命運，但人類不能因而就掉以輕心，減少化石燃料的使用來阻止氣溫加速暖化依舊至關重要，「這帶來了一些希望，但並不意味著北極熊從此不再遭受徹底消失的風險」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

伊斯坦堡恐發生毀滅強震！科學家示警：關鍵斷層帶已累積巨大能量

考古震撼突破！人類「主動生火」歷史提早35萬年 最新研究證據曝

麥當勞AI廣告大翻車！稱聖誕節「一年最糟時刻」 被罵爆緊急下架