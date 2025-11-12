等不到他下班！郵政員工活活卡死機器內 屍體直到未婚妻出現才被找到

美國密西根州艾倫帕克的郵政配送中心發生工安意外，一名維修員不幸喪命。（示意圖／達志／美聯社）

美國密西根州一名郵政維修人員日前不幸捲入郵件處理機內身亡，遺體被發現時距離他失聯已超過六小時，整起事件直到其未婚妻報警尋人後才被揭發。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於上週六（11日），地點是位於密西根州艾倫帕克市的美國郵政底特律網絡配送中心（USPS Detroit Network Distribution Center）。死者為一名年約30多歲的男性維修員，據警方初步判斷，整起事件應屬意外，但具體經過仍待調查釐清。

根據報導，該員工當日上班後失聯，其未婚妻擔心發生異常，在長時間無法聯繫後主動到場尋人並報警。消防人員獲報趕至現場，最終在郵件處理設施的機械中發現男子遺體，推估其當時已遭機械夾困約六至八小時。

目前該名員工的身分尚未對外公布。美國郵政發表聲明表示：「我們對位於艾倫帕克配送中心的不幸事故深感哀痛。對其家屬致上最深切的慰問。我們的設施目前維持正常營運。」

事故曝光後，引發外界對郵政系統內部安全機制與緊急應變流程的質疑。美國郵政檢查署（United States Postal Inspection Service）已介入調查，並將事件定調為「意外事故」。當局正在釐清事發當時是否有安全規範疏失或設備故障因素。

《每日郵報》指出，截至週一，調查單位尚未就案件發表最終報告或說明，目前調查仍在進行中。

值得一提的是，該起事件發生僅數日前，密西根州另一處工地亦傳出死亡意外。一名41歲工人在克羅斯威爾的密西根製糖堆場遭鏟裝機撞擊，最終因傷重不治。該案由當地警方與工安部門聯合調查中。

此類事故連續發生，亦讓美國各界再次關注高風險產業的作業安全與防護機制，呼籲進一步加強職場監管與員工訓練。

死者未婚妻在男子失聯數小時後趕到現場報案，協助揭發悲劇。（圖／翻攝自X，@Local4News）

