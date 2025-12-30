等不到大選！孟加拉首位女總理吉亞病逝 80歲抱憾未能重返執政

2007年9月3日，孟加拉前總理吉亞遭警方逮捕後向支持者揮手致意。美聯社資料照片



孟加拉首位女總理吉亞（Khaleda Zia）原本預計將參加明年2月舉行的全國大選，但長年疾病纏身的她在今日（12/30）因病去世，享壽80歲，未能如願達成重返執政的理想和目標。

吉亞在1991年率領孟加拉民族主義黨（BNP）贏得該國20年來首次的民主選舉，成為孟加拉首位女總理。目前處於反對黨地位的孟加拉民族主義黨在社群平台臉書宣布，最敬愛的領袖已在當地時間上午6時離他們而去。

吉亞的醫生們昨日表示，她患有肝硬化末期、關節炎、糖尿病以及胸部和心臟疾病，病況「極其危急」，已接受維持生命治療。但考量到吉亞的年齡和整體健康狀況不佳，她無法同時進行多項治療。

廣告 廣告

儘管身體狀況不佳，孟加拉民族主義黨11月曾表示，吉亞將參加預計於明年2月舉行的全國大選。

幾十年來，孟加拉的政壇一直處於吉亞和孟加拉人民聯盟（Awami League）領袖、前總理哈希納（Sheikh Hasina）兩位女人間的激烈爭鬥狀態。

吉亞是孟加拉前總統拉曼（Ziaur Rahman）的妻子，當1981年先生在軍事政變中遇刺身亡後，這位第一夫人投身政壇，成為孟加拉民族主義黨的領袖，並在1990年與哈希納聯手，推翻軍事強人厄夏德（Hussain Muhammad Ershad）政權。

吉亞的政治生涯因腐敗指控以及與哈希納的長期政治競爭而蒙上陰影。她在2018年哈希納執政期間因腐敗案被判入獄，直到孟加拉去年爆發大規模反政府示威運動，迫使哈希納下台、流亡海外後才獲釋。

吉亞過世後，她的兒子拉曼（Tarique Rahman）有望接替母親，成為孟加拉的新總理。現年60歲的他在英國倫敦流亡17年後，上週才返回孟加拉。

更多太報報導

社運人士遭暗殺引發示威 孟加拉人闖兩大報縱火、記者一度受困「不能呼吸了」

血腥鎮壓起義群眾 孟加拉流亡前總理遭判死刑再度引發騷動

孟加拉再爆示威 去年「7月革命」民眾上街、抗議臨時政府未回應訴求