等不到政府開門！ 美航班取消恐增加至2成 近6千架班機延誤

美國政府持續停擺，機場航班取消比例已經來到20%。（圖／達志影像美聯社）

美國政府遲遲不見開門跡象，全美各大機場嚴重缺工，航班取消比例已經高達2成，但川普仍不願意向民主黨妥協，參議院罕見在週末開會，就怕政府繼續停擺，影響月底感恩節的返鄉潮，甚至對經濟造成毀滅性影響。

美國政府停擺持續延燒，全美各大機場航班大亂，旅客怒火不斷升溫。根據FlightAware統計，目前已有近6000架航班延誤，超過1800架航班取消，平均延誤時間約4小時，亞特蘭大、紐約、納許維爾和紐華克機場情況最為嚴重。運輸部長達菲警告，若政府停擺無法盡快結束，航班取消比例可能從4%飆升至20%，恐嚴重影響民眾的感恩節旅行計畫，並對經濟造成毀滅性打擊。

旅客們對此情況感到極度沮喪和憤怒。許多人表示因為沒有替代航班而被迫滯留機場，有人批評這是「政府的徹底失敗」，認為政府只顧自己而不為人民服務。還有旅客擔憂這會影響到他們的既定計畫，甚至可能導致工作機會的喪失。

前FAA官員Dan Elwell表示，這種情況肯定會嚴重影響旅客的感恩節旅行計畫。航班流量和飛機數量的減少會對旅客造成相當大不便，但他強調安全必須放在第一位，這是一個艱難但必要的權衡。

面對危機，美國參議院罕見地在週末加班召開緊急會議。參議院民主黨領袖舒默認為，國會若無所作為就是失職，因為民眾會因此破產、失去保險並變得更加病重。他呼籲共和黨必須採取行動。

白宮國家經濟委員會主任Kevin Hassett警告，他們已開始看到一些經濟領域似乎正處於衰退之中。川普政府官員也指出，若政府繼續停擺下去，恐怕會對經濟造成毀滅性影響。然而，川普總統暗示不會與民主黨輕易妥協，使得關門危機暫時看不見盡頭，航空業人員和旅客都陷入崩潰狀態。

