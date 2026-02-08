等不到氣旋 燕子能高飛？

（圖／本報系資料照）

2018年底地方九合一選舉的大勝，至今仍像一場未醒的夢。那一年，國民黨在「三個新太陽」的敘事下，重新嚐到權力的甜味：禿子製造聲量，漢子展現治理，燕子則以溫和、穩健、低衝突的形象，成為中台灣最具代表性的「地方型領袖」。問題在於，國民黨此後7年，幾乎把這場地方選舉的成功，誤讀為一條可直接通往總統府的路。

事實證明，這是一條錯誤的捷徑。韓國瑜的挫敗，凸顯了以情緒動員取代制度論述的政治模式，其有效期限極其有限；侯友宜的狹隘政治格局，則進一步揭露一個更難迴避的現實，即便地方治理滿意度再高，若無法承擔國家層級的對外關係判斷與整體戰略敘事，地方型首長終究難以跨越總統選舉的門檻。而此刻，盧秀燕正站在同一個十字路口。

這條路線，在地方選舉幾乎無往不利。因為地方政治，本來就偏好穩定、務實、低風險。但問題是，總統選舉不是地方治理的放大版，而是國家風險的集中考試。

盧秀燕決定不參選黨主席，讓鄭麗文順利上位，事後看來，可能是她政治生涯中最致命的一次戰略誤判。當新的黨中央方向逐漸被明確定義為親中、反軍購、談和平架構的論述中心時，任何試圖只想走「親美友日」老路的候選人，都會立刻顯得格格不入，甚至被藍營的鐵桿支持者唾棄為「藍皮綠骨」。

這使盧秀燕被迫卡在一個近乎無解的結構性矛盾之中，她既不可能公開挑戰已漸成主流的黨中央路線，否則立刻失去黨內正當性，卻又必須對美方與中間選民交代，換言之，她必須同時向兩個方向「解釋自己」，而不是主導敘事。這就是為什麼，她的訪美行程，會被解讀成「面試」而非「對話」，因為她此刻代表的，不是黨內主流，而是一個試圖自外於黨中央的例外。

如果盧秀燕無法實質影響黨中央的路線選擇，無法在兩岸與美中議題上建立可執行的黨內共識，那麼在美方眼中，她充其量只會被視為一位相對理性、卻無法約束或代表其政黨的地方型政治人物。盧秀燕所面臨的困境，即在美中結構性對立已逐步走向攤牌的現實下，國民黨究竟要提出什麼國家選項，既不同於民進黨，又不會被美國視為風險來源？

國民黨若真想在2028年重新成為一個可被考慮的執政選項，至少必須完成三項轉變：第一，在兩岸與對外政策上劃出清楚、可被國際辨識的紅線，讓候選人不必一再向外界證明「自己不是風險」。第二，儘快提出一套能被美方理解、同時也能對內說服的兩岸論述，而非繼續以空洞的「維持現狀」口號逃避選擇。第三，正視地方治理的成功，無法自動兌換為國家領導的正當性，更無法替政黨補上戰略空白。

否則，無論盧秀燕飛得多努力，終究只能在中台灣上空盤旋，而國民黨也將一次又一次錯把「穩定」當成答案，卻在風暴逼近的時代，再次被選民用選票放棄。畢竟，沒有方向的穩定，本身就是最大的風險。（作者為海外作家）