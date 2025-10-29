等不到熊冬眠！目擊通報暴增3倍 日本「白川鄉」紅葉點燈取消了
今年10月以來，日本熊攻擊、殺害人的事件急遽增加，日本爆發超嚴峻的「熊患」，地方政府請求自衛隊出動。而在世界遺產的「白川鄉」合掌村，因為附近的熊目擊通報暴增3倍，甚至一名西班牙籍遊客更遭熊攻擊，因此「白川鄉」宣布，紅葉點燈活動將全面取消。
根據《FNN》報導，每年白川村都會在露天博物館、合掌式民宅花園點亮秋葉。茅草屋頂和紅葉被燈光照亮，呈現出夢幻光彩，是非常受歡迎的活動。原定於10月25日至26日及11月1日至2日，連續兩個周末舉行第18屆點亮秋葉活動，但因一系列熊出沒事件而取消。
事實上，兩年前就曾預告日本熊害會達到這種程度的專家警示，今年已經出現130幾年都沒看過的熊入侵民家只為吃人的狀況。秋田縣今年初才卸任的前知事更嚴肅表示，對抗熊害已是「戰爭」，必須全力應對。
白川鄉10月5日，就有一名西班牙籍男子遭熊襲外，原定要舉辦活動的一棵柿子樹上，也發現疑似熊留下的痕跡。但日媒指出，受到熊患影響，日本的觀光業受到衝擊。岩手縣本月舉行的紅葉祭，來客數比往年減少3成。白川鄉合掌村今年野熊目擊通報數，暴增為往年的3倍，更讓所有民眾與遊客都十分恐慌。
