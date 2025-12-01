等不到肝臟移植病逝！海俊傑悲痛悼念妻：走得平靜 親友皆陪伴在側

娛樂中心／蔡佩伶報導

港星海俊傑先前曾在影片中聲淚俱下提到化妝師太太莫家慈罹患急性肝衰竭，需要緊急動換肝手術，沒想到海俊傑才湊齊手術費用，妻子卻傳出在26日不敵病魔離世，對此，海俊傑證實死訊，並呼籲外界給他們一點空間。

海俊傑29日在社群中曬出與妻子的甜蜜合照，沉痛表示妻子莫家慈在27日下午病逝，「她走得平靜沒有痛苦」，且在人生最後一哩路，親友們也全都陪伴在身邊，海俊傑向所有關心妻子狀況或是幫助過他們的人致謝，表示妻子在生命中能夠感受到大家的愛，想必是人生中最珍貴的禮物。

而經歷喪妻之痛的海俊傑希望大家能夠體諒，「我們需要點空間跟時間處理」，因此謝絕一切查訪，至於妻子喪禮的安排，他會擇日公開，最後，海俊傑感謝大家的支持跟理解，「願我摯愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容」。

海俊傑證實妻子病逝。（圖／翻攝自IG）

