等不到賴清德道歉！黃國昌怒喊下午提告：小孬孬龜縮在總統府

民眾黨主席黃國昌（30日）重申，若賴清德還是沒有公開澄清道歉，民眾黨所委任的律師與發言人在今天下午2時，會正式到台北地院提告。（圖／李智為攝）

總統賴清德日前受訪時說，在野公開讚賞俄羅斯總統普欽不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統，令人費解。民眾黨主席黃國昌昨怒轟造謠，並要求賴24小時內澄清道歉，否則將提告。然而遲遲等不到賴清德道歉，黃國昌今天（30日）痛批，「賴清德已正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡」。他強調，若賴清德還是沒有公開澄清道歉，民眾黨所委任的律師與發言人在今天下午2時，會正式到台北地院提告。

賴清德日前接受專訪時直言，藍白讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者，還擁抱習近平，引起民眾黨主席黃國昌不滿，要求賴24小時之內道歉，否則將提告求償。

不過，因到目前為止遲未等到賴清德道歉，黃國昌今天上午在記者會上砲轟，民眾黨嚴正要求賴清德先生，針對他所污指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論，公開澄清道歉，但非常遺憾，堂堂的一個總統抹紅、抹黑在先，事後連澄清道歉基本的勇氣都沒有，「這就是我們現在的總統」。 黃國昌怒轟，「賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡，龜縮在綠媒背後，繼續散播謠言、抹紅、抹黑」。

黃國昌強調，自己說到做到，24小時到了以後，賴清德若沒有公開澄清道歉，今天下午2點，民眾黨所委任的律師及發言人，會正式到台北地院對賴清德先生提告。

此外，總統府發言人郭雅慧昨下午受訪時回應，台灣今天面臨中國在台海周邊針對性軍演，面對外部威脅，大家最需要的是內部團結，希望在野回歸正軌，回到立法院先做正事。

黃國昌痛批，總統府要無知到什麼程度？閉上眼睛看過去這1年多，當執政黨擺爛、搞大惡罷、撕裂國家時，是在野黨在立法院撐起這個國家，「過去1年多，有多少民進黨曾經承諾過、跳票的法案，是在野黨幫你實現的？賴清德要不要回去數一數？」



