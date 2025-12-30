等不到賴清德道歉 黃國昌：今下午2點赴北院正式提告

民眾黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會。陳祖傑攝



總統賴清德日前接受專訪時砲轟藍白「公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，同時擁抱中國國家主席習近平，民眾黨昨天要求賴在24小時內澄清道歉，否則赴法院提告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（12/30）天表示，賴清德至今尚未道歉，所以下午2點就會到台北地院對賴清德提告。他也批評，總統府發言人郭雅慧說「希望藍白都回歸到立法院做正事」，但民眾黨力推的法案，都是民進黨過去對選民的承諾，「是民眾黨推著你們民進黨往前走！」

民眾黨團今天召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，黃國昌先批評，賴清德身為總統，抹紅、抹黑後卻連澄清、道歉的勇氣都沒有，結果總統府派發言人出來也是閃躲問題，一方面說正值中共軍演，內部要團結，一方面卻又說民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平，「你不需要道歉嗎？你不需要澄清嗎？」

「連面對自己講過的話的勇氣都沒有，賴清德已經正式成為小孬孬啊！」黃國昌表示，賴清德縮在總統府、綠媒背後，至今尚未道歉，所以今天下午2時就會正式到台北地院提告。

黃國昌指出，郭雅慧昨天說「希望藍白都回歸到立法院做正事」，但過去一年多來，民進黨只會擺爛、搞大罷免撕裂國家，是在野黨在立法院撐起國家，而且力推的多個法案，大多都是民進黨曾經承諾選民，卻背棄承諾、跳票，「賴清德，你要不要回去數一數？」

黃國昌透露，上週五在立法院議場協商《青年基本法》時，民進黨團擔心的是「要處理這麼多法案，很多委員要回去跑選舉欸，這樣高鐵會來不及！」他呼籲，賴清德身為民進黨主席，請把自家立委管好，而且去年《財劃法》表決，有4名民進黨立委落跑，立法院外圍的年輕人卻在吹風淋雨，「我們在立法院都在做正事啊，不務正業的是你們民進黨的立委！」

