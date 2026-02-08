等不到雪! 全台凍番薯 民眾衝陽明山.太平山追雪撲空

生活中心／李世宸、談駿豪、黃富溢 台北宜蘭報導

這波寒流讓全台急凍！但是否為北部帶來降雪？有民眾相當期待跑上陽明山，甚至睡在車上等雪，但儘管清晨低溫一度來到2.2度，民眾四處看看，還是相當無奈沒看到雪，連結霜或是冰霰也沒有，氣象署說，今天到明天清晨有望再更低溫，但隨水氣變少，降雪機率也會再下降。

等雪民眾：「3.3度，下著小雨，很棒。」陽明山真的好冷，二子坪停車場一早就出現追雪人潮，打算來看雪，甚至有民眾清晨一點就開車，上山等雪，但沒等到。等雪民眾：「我們都陸陸續續都有起床看看，滿失落的在這裡等了一個晚上，睡也睡不好（晚上爬起來幾次），五次吧就一直看，外面有沒有下雪。」白跑一趟，國中生只能曬出小學時，同樣在陽明山堆雪人的照片，過過乾癮，縱使陽明山細雨綿綿，清晨低溫更一度來到2.2度，但濕度溫度都沒達標，清晨來健走的民眾也大嘆可惜。

廣告 廣告





沒下雪！全台凍番薯 民眾衝上山追雪撲空

全台急凍！陽明山二子坪停車場出現2.2度低溫。（圖／民視新聞）





健行民眾：「（樹枝上面有一些冰塊），還沒有0度才會下。」也有人難得騎單車上山追雪，這位來自海地的大學生就錯過台灣難得雪景。海地籍成大學生呂捷宏：「我現在（住）台南，海地籍成大學生呂捷宏，那邊也不會下雪，若是有（雪）的話應該會覺得不錯，也會拍照之類的。」太平山森林遊樂區上午6點，氣溫來0度，但路面沒結冰、樹上也沒有霧淞，想追雪真的這麼難嗎？氣象署觀測這波寒流，周日到周一清晨最冷，但降雪機率下降中。

沒下雪！全台凍番薯 民眾衝上山追雪撲空

太平山跌到0度。（圖／民視新聞）





氣象署預報員林定宜：「降雪（機率）雖然還是有，不過這種機會是可遇不可求，下半天之後隨著中層的水氣，逐漸地又再度減少，所以下半天可能降雪的機率，又會再下降一些。」下波冷空氣預計週三報到，影響到週五清晨，強度介於東北季風與冷氣團之間，未達寒流等級，民眾想看雪，恐怕還得再等等。

原文出處：沒下雪！全台凍番薯 民眾衝上山追雪撲空

更多民視新聞報導

全台凍番薯！專家曝「最低溫恐探6℃↓」最冷時段曝光

全台進冰庫「3地區」有望降雪！專家1圖曝「最凍時間」

急凍番薯！今晨最低溫6.8度C 各高山有望降雪

