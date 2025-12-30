等不到2026年！曹西平才感慨「以前的年代沒跨年」...驚傳三重住家猝逝

娛樂中心／綜合報導

資深藝人曹西平29日晚間在新北市三重住家猝逝，享壽66歲。而他2天前才分享1227強震後的心情，在臉書有感而發「該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的」，同時表達自己對近來的社會氛圍感到憂心，尤其跨年夜將至，他除了感嘆「冬天季節交替病毒大流行大家還是要去人多的地方，你能說什麼？」，更直言自己年輕時根本沒有跨年活動，沒想到如今他卻沒能撐過跨年。

曹西平2天前才發文。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平向來看淡生死，前天上午才在臉書有感而發，感嘆天災人禍無人躲得過，隨後提到動輒湧入二、三十萬人的跨年晚會讓人心生不安，除了龐大的人流讓他心驚，他也指出警消與相關工作人員必須為此加班、承擔風險，讓他不忍直言：「跨個年把大家都累垮了」，文章最後，曹西平也回憶起過去的年代，感慨表示：「以前我的年代沒有跨年，也是一樣過了一年。」

曹西平出身台中醫師世家，上有3個哥哥、下有1位弟弟，在家中排行第4。不過曹西平近年因遺產問題和兄弟鬧翻，更曾多次坦言自己「沒有家人」，此前也在節目中透露，他已事先找律師立好遺囑，規畫將名下所有財產全數留給視如己出的34歲乾兒子。據了解，警方聯繫上曹西平的胞兄後，對方也明確表達不願出面處理相關後事。

