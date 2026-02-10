等不及《巫師4》？神人自製模組讓你在《巫師3》搶先玩到續作氛圍！

CD Projekt Red 目前正在開發《巫師》系列續作《巫師4》，距離推出還有好幾年要等，甚至有傳聞指出在 4 代推出前，會有一個 3 代的全新 DLC 銜接。當然不論是否有新 DLC，玩家現在已經能透過《巫師3：狂獵》的全新模組，提前感受這款蓄做的遊戲氛圍。

由玩家開發的外傳內容。（圖源：Nexus Mods）

這名為「Dawn over Kovir」模組，是由製作者 Alexander Fandera-Maslov 耗時約 800 小時獨立開發，其設計靈感直接源自於官方先前釋出的《巫師4》首波預告和視覺圖，旨在填補續作問世前的空窗期，讓粉絲們能率先體驗一段以此為概念基礎所延伸的前傳故事。

廣告 廣告

該模組的核心特色是將玩家視角轉移到希里身上，以希里的身分進行完整的探索與戰鬥，作者甚至把原本裝飾道具的銀劍修改為可實際使用的武器。遊戲場景設定在北方的科維爾，並打造出了一個全新的區域。雖然遊玩時間不到 2 了時，但主要是描述了希里成為巫師後的故事，讓體驗到希里獵殺怪物的同時，面對人性時的道德掙扎。

目前「Dawn over Kovir」模組已在 Nexus Mods 網站上開放免費下載。想要安裝體驗的玩家需要擁有《巫師3》遊戲本體，並且安裝《石之心》與《血與酒》兩部資料片，以及包含「Custom Player Characters」等必要的前置模組才能順利遊玩。作者也透露，雖然目前版本已經包含完整的任務線，但他預計在 2026 年底前釋出更完善的 1.0 更新版，希望能邀請社群或專業配音員合作，為角色加入完整的語音對話，提升劇情的沉浸感。