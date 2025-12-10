等不及川普放行 路透：中國大學、企業和軍方早就入手輝達H200晶片

輝達logo。路透社



美國總統川普8日宣布，允許輝達第二強大的人工智慧晶片H200出口至中國，預期將激發中國科技公司、研究機構及軍工部門的強烈需求。不過，早在川普開綠燈之前，H2000早已透過灰色市場流入中國境內。

路透社報導，經過檢視逾100份招標文件與學術論文後發現，中國已有不少地方拿到H200晶片，並投入AI模型訓練。

報導指出，在學術界方面，中國頂尖大學都設有聚焦AI開發的研究團隊，而高階晶片的持有量直接左右人才招募與研究成果。

北京交通大學一名教授公開廣告，標榜自己的實驗室擁有8塊H200晶片，用於AI模型研究。

由國家支持的上海人工智慧實驗室，以及中山大學、清華大學與上海交通大學研究人員，在上月出版的一份論文中指出，他們使用四塊H200處理器，訓練一項「辨識影像是否為AI生成」的模型。

安徽合肥的一家國營AI研究所發布招標，採購一台配備8塊輝達H200晶片的伺服器，以支援「量子人工智慧模型」專案。

路透檢視的資料顯示，中國全國有數十家大學與研究機構已購得或試圖取得H200晶片。

中國軍事領域亦然。路透調查指出，H200已出現在解放軍以及與軍方關係密切的大學之需求清單中。

位於西安的解放軍空軍軍醫大學今年8月發布招標，採購八塊H200晶片，用於大型語言模型平台的訓練，以支援醫療AI與生物監測研究。

號稱中國「七子」大學之一的北京航空航天大學網路太空安全學院，8日尋求能夠出租H200級運算能力的供應商。該校因從事國防相關研究而遭美國制裁。

在H200進口受限的情況下，越來越多的中國企業採取租用裝有輝達晶片伺服器的使用時間，以此來獲取受限硬體，如此就毋需進口。

早在川普放行H200之前，一些中國AI叢集和資料中心項目就已放眼大量的H200晶片。

江蘇省東部濱海縣政府下轄的一家公司今年7月發布招標，購買48台配備384塊H200晶片的伺服器，交貨期限為年底。

新疆成為中國布局AI最野心勃勃的地區，當地近年出現規模龐大的AI基礎設施，中國企業和政府在此地尋求最便宜的土地和電力，建造大型資料中心計畫。

烏魯木齊市今年6月6日公開的一份招標文件，顯示當地計畫建造一座算力達每秒2000萬兆次運算（20,000 Petaflop）的數據中心，該數據中心將配備超過8000塊輝達H200，1萬2000塊輝達RTX 4090以及4,500 台伺服器，這些伺服器將配備華為昇騰910C晶片，這是中國目前最強大的國產AI晶片。

另一項位於新疆北部布爾津縣（Burqin ），投資18.6億人民幣的計畫，於去年10月公布，計劃建設一座綠色能源計算中心。該中心將以1000台中國國產晶片伺服器為主，並輔以一個規模較小的H100或H200晶片叢集，包含100台伺服器。

位於湖北省的孝感雲奇數據技術有限公司，今年10月提交一份監管文件，申請一項價值3.07億人民幣的算力計畫，計劃在明年3月前為電信巨頭中國聯通部署128台H200伺服器。

在川普宣布放行H200後，輝達性能較低的H100仍受出口限制，形成罕見的現象。H100於2022年底開始禁止出口到中國。

