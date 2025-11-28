等了兩年終於回來：米亞若用〈Just You and Me〉跟你說「謝謝你一直在」

「有些人用手寫日記，我有點像是用音樂、用我的歌在寫日記。」（圖／取自IG：miyaro_0227）

歌手米亞若近日接受Podcast節目【尷尬專訪中】專訪，深度暢談她從舞蹈圈踏入歌壇的契機，以及全新創作單曲《Just You and Me》背後溫暖的創作故事。米亞若的演藝之路充滿了「貴人運」，從街舞轉型到專業舞者，再到獨立發行作品，她的故事證明了陪伴與支持，是藝術家成長最堅實的力量。

米亞若的演藝生涯，始於她對舞蹈的熱愛與一份難得的幸運。在專訪中，她坦誠自己的起步充滿了感恩：「我覺得契機應該算是一個貴人吧，我的貴人運還蠻好。」正是因為遇到了一位將她帶入門的老師，讓她在年紀輕輕的二十歲時，就得以踏入專業的舞蹈領域。

廣告 廣告

她回憶起最初的時光，自己是在「街舞圈」走跳，舞蹈風格以 Hip-Hop 等街舞類型為主。這種在街頭文化中淬鍊出的舞技，為她打下了紮實的舞台基礎，也塑造了她獨特的節奏感和身體語彙。這段時期，米亞若對舞蹈的熱情是純粹且強烈的，讓她在眾多舞者中脫穎而出。

正式進入舞蹈圈後，米亞若開始大量接觸「商演」，成為許多知名藝人背後的伴舞。這段經歷不僅讓她在舞台上累積了豐富的經驗，也讓她從幕後視角觀察到整個演藝圈的運作模式。除了伴舞工作，她也將觸角延伸到節目編排與舞蹈教學的工作，逐漸轉型成為專業的舞蹈老師。

選擇演藝圈這條路，對任何藝術工作者而言，都意味著更高的風險與不確定性。米亞若的家人一開始的態度，也經歷了從擔憂到理解的過程。米亞若透露：「其實我爸媽對我走這條路，我覺得一開始是屬於比較擔心。」這份擔憂是所有父母面對孩子選擇非傳統道路時的共同心情。演藝圈的工時不穩定、競爭激烈，讓家人難免掛心。

然而，隨著米亞若在舞蹈圈的發展逐漸穩定，她的努力和成績也讓家人看到了她的規劃與責任感。她表示：「後來就是因為慢慢穩定之後，他們就比較放得開了，知道說我有自己的一個規劃，然後知道說我是一個比較，可以對自己負責的人。」

經過一段時間在幕後的沉澱與準備，米亞若終於在今年推出了全新的創作單曲《Just You and Me》。這對她而言，是一個重要的里程碑，代表著她從專業舞者正式蛻變為獨立音樂人。「隔了蠻長的一段時間，終於在今年發表了我的全新的創作單曲《Just You and Me》。」米亞若在專訪中提到，語氣中充滿了期待與興奮。

《Just You andMe》被米亞若定義為一首「輕快的都市情歌」，歌曲核心內容圍繞著陪伴的感情。這種陪伴不是轟轟烈烈的愛情，而是更貼近日常生活的溫柔依偎。她解釋，這首歌的概念是在講述當我們結束一天忙碌的工作後，身心疲憊時，有一個東西可以讓你依偎，然後可以給你力量，這就是這首歌曲溫暖的力量來源。這份對「陪伴」的細膩觀察與詮釋，使她的音樂更容易打動在都市叢林中奮鬥、渴望溫暖慰藉的聽眾。

如同許多優秀的創作一樣，《Just You and Me》的誕生過程充滿了有趣的故事與轉折。米亞若分享，這首歌其實早在很久以前就已經寫好，最初的版本是設定為一首「男女對唱歌曲」。然而，由於一些原因，原有的合作計畫未能繼續。「我就覺得這首歌很可惜，因為我覺得詞寫得還蠻優美的。」米亞若對這首歌的歌詞與旋律感到非常可惜，因此，她決定將這首作品重新「拿回來」，進行二次創作。她將原曲重新做曲，打造成屬於她自己米亞若的獨唱版本。在這個重新製作的過程中，她也加入了更個人的情感連結。她透露，歌曲的靈感其實也來自她家裡的寵物——狗狗。

「其實跟家裡寵物相處的時候，它也是這首歌的靈感。」米亞若溫暖地說道。她進一步解釋：「Just You and Me 就是，它陪伴著我的每一個日出日落，這樣子。」這份與毛小孩之間簡單而純粹的陪伴，成為了《Just You and Me》這首都市情歌中最柔軟、最動人的核心精神。它不僅是一首關於愛情的歌曲，更是一首獻給所有在生活中給予我們力量與依偎的「陪伴者」之歌，無論是人、是寵物，或是任何能給予心靈支持的事物。這種將生活中的真摯情感融入音樂的創作方式，讓她的作品更具溫度與共鳴性。

她將於12月3號（週三）的晚上 7 點半，在台大體育館二樓的後台咖啡，舉辦一場聯合音樂會。米亞若表示，她為這場演出準備了許多精彩的表演內容，誠摯邀請大家能夠「來共襄盛舉，一起來玩樂」。

米亞若：https://www.instagram.com/miyaro_0227/

原始連結

看更多 CTWANT 文章

從鎂光燈到牌桌：Poker Queen 雨雨的「世界旅行」與「自我挑戰」—不只是美，更是戰術的體現

Poker Queen凱莉 Kelly：空服員到女團隊長，她把「耐心」練成一種牌桌的領導力

Poker Queen德州撲克女子戰隊蕾菈—把人生框架拆掉，改用「先做喜歡的事」做答案