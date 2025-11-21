等了十年！TWICE七人抵達高雄 MINA親切揮手

TWICE抵達高雄，娜璉（左起）、MOMO、志效。（圖／王奕棋攝）

韓國女團 TWICE本周將在高雄開唱，今（21日）下午SANA、MINA、娜璉、MOMO、多賢、定延、志效等7位成員先行抵達小港機場，現場湧入約千名歌迷接機。為了迎接出道10年來首度來台開唱的TWICE，粉絲甚至掛上「十年的等待，只為這一刻相見」的紅布條。

TWICE稍早搭乘華航班機於下午2點10分抵達小港機場，約30分時7位成員正式入境，由MOMO率先現身。她原本穿著白色毛外套，似乎感受到南台灣的高溫與熱情，便將外套脫下拿在手上；娜璉、志效、定延、SANA緊跟在後，而壓軸的多賢、MINA雖然戴著墨鏡，仍不忘親切向粉絲揮手，展現十足親和力。

成員定延、SANA跟在後頭。（圖／王奕棋攝）

MINA親切向等候許久的粉絲揮手。（圖／王奕棋攝）

此次是TWICE出道10年來首次在台灣開唱。台南出身的成員子瑜昨（20日）因出席MaxMara品牌活動前往東京，預計將搭乘不同航班返台與成員會合；而彩瑛因血管迷走神經性昏厥，將缺席本次高雄演唱會，預計休養至年底才會回歸團體活動。

