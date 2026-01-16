等了十幾年！黎明「驚喜開通IG」最新動態曝光

娛樂中心／尤乃妍報導

香港天王黎明自3月22日起將舉辦10場「黎明LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026」，為此他特地開通新IG帳號分享宣傳短片，讓歌迷們又驚又喜，甚至製作人好友雷頌德也在貼文底下留言送祝福。





天王黎明驚喜現身IG帳號！最新動態全曝光粉痛哭喊：終於等到你

2019年黎明首度攻蛋演唱，逾萬名粉絲到場支持。（圖／民視新聞）

香港天王自3月22起將舉辦連10場「黎明LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026」，為了宣傳，甚至驚喜開通Instagram帳號，並發布2則短片，讓歌迷們驚喜萬分，就連製作人好友雷頌德也留下三個表情符號表示支持。許多粉絲紛紛感動留言，提到自己等這天10多年了「終於等到你」、「等不及3月紅館見啦」、「機票已經買好了」，且在黎明發布的宣傳短片中，有出現三隻「海賊兔」，讓歌迷忍不住猜測「是有嘉賓的意思嗎？」同時敲碗希望男神可以堅持在社群上更新動態。

廣告 廣告

天王黎明驚喜現身IG帳號！最新動態全曝光粉痛哭喊：終於等到你

黎明過去曾參加節目「飛越星期天」，超高顏值與優美歌喉吸引一票粉絲。（圖／翻攝自台視官方YouTube頻道）

另外，Threads社群近日更是瘋傳由黎明及古天樂主演的TVB劇集《阿Sir早晨》的片段，許多網友形容，當時正值28歲的黎明，已榮升四大天王，是他顏值語氣場的巔峰，這樣的「盛世美顏」放到現在應該可以媲美韓國男團。

原文出處：天王黎明「驚喜現身IG」！最新動態全曝光粉痛哭喊：終於等到你

更多民視新聞報導

劉嘉玲爆「婚姻真相」 不滿梁朝偉「這點」很久了！

蔡卓妍首度證實戀情！小10歲新歡身分曝光

趙學煌享壽69歲！二女兒慟「爸爸去當天使了」曝最後遺願

