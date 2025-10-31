等了好幾天終於回家了！金毛與主人重逢「哭著咬衣袖」 感人畫面網讚：太有靈性了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
分離多日後重逢的那一刻，狗狗反應往往最惹人心疼。近日，有網友分享了一段影片，一隻金毛時隔多日在見到主人時「差點哭出來」彷彿在控訴主人：「你怎麼這麼久才回來？」
一名網友在YouTube上分享一段感人影片，畫面中，只見金毛邊發出低低的哽咽聲，邊緊咬著主人的衣袖不放，原來是因為主人出差多日才回到家，但沒想到剛踏進門，就被愛犬這番「哭著迎接」的模樣嚇了一跳。金毛情緒激動地咬住主人的衣袖，尾巴猛烈搖動，甚至一度發出嗚咽聲，眼神裡滿是又驚又喜，像是在確認這次的重逢並不是夢。
影片曝光後，網友紛紛留言表示：「狗狗真的把主人當成全世界」、「毛孩子真的心中很害怕主人丟了牠，看了好揪心」、「第一次看到狗狗這樣哭」、「有情有義的狗狗！」、「狗狗就是靈性家人」。不過，不少人也呼籲，養寵物前要三思，「既然牠們把你當家人，就別輕易離開牠們。」
